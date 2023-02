🟥 Napoli, che batosta per Spalletti: è ufficiale, tifosi increduli

Il Napoli di Luciano Spalletti sta preparando al meglio la sfida di Francoforte contro l’Eintracht di Glasner, delicato ottavo di Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti è attualmente la più grande realtà del calcio italiano ed europeo. Gli azzurri hanno sbaragliato la concorrenza ed hanno praticamente ‘vinto’ distruggendo ogni avversaria in Serie A. Nessuno avrebbe immaginato ad inizio stagione una crescita del genere, mettevano la squadra addirittura fuori dalla Champions ed il club partenopeo ha un vantaggio di 15 punti sulla seconda.

Il Napoli, anche in Champions League, ha avuto un rendimento pazzesco. Gli azzurri hanno inflitto autentiche lezioni ad avversari con una grande storia europea come l’Ajax ed il Liverpool di Jurgen Klopp. Gli azzurri arrivano in Germania da favoriti e domani sera affronteranno la squadra di Glasner con l’obiettivo di provare a chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Spalletti punterà su Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen per sorprendere ancora una volta.

L’Italia e l’Europa ammirano la ‘truppa’ di Spalletti e la società può sorridere. Nel club azzurro sono partiti i calciatori con i contratti più alti, sono arrivati giovani talenti e la squadra è ormai una società vincente e con i conti in ordine. In questi minuti è arrivata però una piccola batosta per il tecnico azzurro Luciano Spalletti, principale artefice del ‘miracolo azzurro’.

Napoli, Spalletti è solo terzo alla Panchina d’Oro

In questi minuti è stato assegnato il premio per la Panchina d’Oro 2021/22, riconoscimento che ha visto trionfare il tecnico del Milan campione d’Italia Stefano Pioli. Dominio totale, il tecnico rossonero ha avuto ben 31 voti contro i 4 dell’ex tecnico della Salernitana Davide Nicola ed i 3 di appunto Spalletti. Va ricordato appunto che questo premio riguarda il campionato dello scorso anno, campionato che ha visto i rossoneri trionfare.

Stupore sul web per il terzo posto di Spalletti, addirittura arrivato dietro a Nicola. Il tecnico della Salernitana non ha ripetuto quest’anno l’exploit dello scorso anno ed è stato esonerato da pochi giorni. Spalletti, dal canto suo, potrà riprovarci l’anno prossimo. Il club azzurro guida il campionato nettamente e potrebbe fare incetta di premi.