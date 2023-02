Napoli in finale di Champions League: l’avversaria è impensabile

La rivelazione del dirigente lascia tutti a bocca aperta: non solo Napoli in finale di Champions League, ma con un’avversaria impensabile

Il Napoli ha vinto in trasferta agli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Una partita dominata dall’inizio alla fine che ha portato uno 0-2 che poteva essere ancora più largo. Le reti sono arrivate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, una per tempo, dal centravanti e dal capitano. Ma sono state tante le occasioni create dalla squadra di Luciano Spalletti. Un palo di Lozano, un rigore sbagliato da Kvaratskhelia, un gol annullato a Osimhen.

L’Eintracht per affrontare il Napoli si è completamente snaturato, ha giocato tutto all’interno della propria metà campo provando a ripartire qualche volta. La dimostrazione di forza dei partenopei è stata incredibile. E sono fioccato complimenti da ogni angolo del mondo con dei pronostici che prevedono il Napoli come super candidata alla vittoria della Champions League. Per quanto si tratti di una squadra molto in forma, va detto che il massimo risultato degli azzurri in Champions sono gli ottavi di finale.

Napoli, la previsione di Pavarese sulla finale

Gigi Pavarese, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Febbre a 90‘, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/TV: “La finale di Champions League sarà tra Napoli e Benfica. Nella sfida di ritorno con l’Eintracht, Meret rischia di pagare il biglietto. Questa squadra mi dà bellissime sensazioni, è la rivincita di una squadra che lo scorso anno ha gettato un’occasione al vento. E anche per De Laurentiis, gli davano tutti del pazzo quando ha detto di puntare allo scudetto”. Previsione sorprendente considerando che Real Madrid, Bayern Monaco e le altre big dovrebbero spingersi non oltre la semifinale.

C’è da dire che la Champions è l’habitat naturale del Real Madrid, vittorioso ad Anfield contro il Liverpool per 2-5. Il Napoli può raggiungere l’obiettivo dei quarti, lì dove nemmeno Diego Armando Maradona era riuscito a portare la squadra. Appare comunque complicato che possa arrivare fino in fondo alla competizione europea. Più fattibile, invece, la vittoria dello scudetto che manca dal 1990.