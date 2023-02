De Laurentiis-Napoli, la sentenza sul big è netta: ora il rischio c’è

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis domina in Italia e in Europa. Nelle ultime settimane ci sono suggestive ipotesi sul club partenopeo.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta andando oltre le migliori aspettative. Il club azzurro vola in Italia dove ha un vantaggio a dir poco incredibile sulla seconda, l’Inter di Simone Inzaghi. La società ha avuto grandi intuizioni in estate ed i suoi risultati sono evidenti agli occhi di tutti. Numeri strepitosi e gli azzurri dominano in Italia ed in Europa con qualcuno (o anche più di qualcuno) che parlano di incredibili possibilità. La società di Aurelio De Laurentiis ha avuto finora una stagione a dir poco straordinaria.

Oltre al patron e al tecnico Spalletti, anche il ds Cristiano Giuntoli ha grandi meriti, bravo nel trovare talenti a prezzi abbastanza contenuti e questi giovani sono letteralmente esplosi. I casi più importanti sono quelli di Kim e soprattutto del georgiano Kvicha Kvaratskhelia, acquistati in estate a cifre contenute ed ora giocatori che valgono oltre il doppio.

I tifosi azzurri possono sognare ed anche Aurelio De Laurentiis ha parlato con chiarezza riguardo il futuro dei suoi assistiti. Le prestazioni della formazione partenopea sono visibili ai club di tutto il mondo e non è escluso che presto ci possa essere un importante assalto per alcuni dei suoi big.

Napoli, De Laurentiis svela tutto

Il presidente del Napoli ha parlato ai microfoni di TNT Mexico ed ha trattato di tanti temi. Lozano e non solo con il proprietario della capolista della Serie A che ha fatto chiarezza sul futuro dei suoi gioielli. Kvaratskhelia e Osimhen hanno numeri impressionanti ma il patron è stato abbastanza schietto: “Io sono molto bravo a fare i contratti, per cui quando vengono da me sono bloccati. Non credo sarà difficile trattenerli”. De Laurentiis ha però fatto chiarezza:

“Mai direi mai, delle volte ci sono offerte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Per cui non si sa mai, anche se secondo me li vedremo brillare ancora per molto tempo”. De Laurentiis è stato netto e chiaro sul futuro dei suoi azzurri.