😮 Spalletti alla Juventus, la notizia data in diretta spiazza tutti

Dopo la vittoria del suo Napoli di ieri, su Luciano Spalletti è stata svelata una notizia su un suo possibile passaggio alla Juventus.

Dopo la vittoria di venerdì scorso al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto anche in Champions League. Gli azzurri, infatti, hanno battuto ieri sera l’Eintracht di Francoforte con il risultato di 0-2, grazie alle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli, al netto dei primi dieci minuti, ha dominato tutta la gara della Deutsche Bank Park. Anzi, tra le fila partenopee, viste le tantissime occasioni che si sono susseguite nel corso della partita, c’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a segnare il terzo gol, il quale avrebbe chiuso definitivamente il discorso qualificazione.

Lo stesso Luciano Spalletti, infatti, ha ribadito in conferenza stampa che il passaggio del turno è ancora tutto da giocare: “Non farò più giocare chi pensa questo. C’è ancora la gara di ritorno da giocare”. Il tecnico toscano, di fatto, non vuole lasciare nulla al caso, visto che il Napoli non si è mai qualificato per i quarti di finale della Champions League.

La notizia di Paolo De Paola spiazza tutti: “Spalletti nel 2008 poteva diventare l’allenatore della Juventus”

In attesa del match di ritorno, proprio su Luciano Spalletti bisogna registrare un retroscena su un suo possibile approdo in passato alla Juventus. A svelarlo è stato il giornalista Paolo De Paola ai microfoni ufficiali di ‘Calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Nel 2008 ho una campagna su Tuttosport per cacciare Ranieri, che poi è stato esonerato dalla Juventus a due giornate dal termine di quel campionato. I possibili candidati a sostituirlo erano Spalletti e Ferrara. Speravo dell’arrivo di quest’ultimo, che con la Primavera stava facendo bene, ma se fosse arrivato Spalletti nel team bianconero sarebbero cambiate tante cose”.

Paolo De Paola ha poi continuato il suo intervento: “Il Napoli ha mostrato la qualità del suo gioco anche in casa dell’Eintracht di Francoforte. Ha costretto ai tedeschi a modificare il loro modo di giocare. Sono orgoglioso degli azzurri, che mi divertono quando giocano. Il Napoli è una squadra compatta sia quando attacca che quando difende”.