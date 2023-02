Calciomercato Napoli, De Laurentiis è pronto a farlo: i tifosi esultano

Il Napoli ha intenzione di blindare un top player. Il presidente De Laurentiis gli proporrà un adeguamento dell’ingaggio.

A gennaio il Napoli ha provveduto a consolidare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, prendendo elementi in grado di far rifiatare (quando necessario) i titolari. In estate, invece, la sensazione è che andrà in scena una vera e propria rivoluzione che toccherà tutti i reparti. Il presidente Aurelio De Laurentiis, subito dopo la vittoria sull’Eintracht, ha provato a spegnere le voci relative alle partenze dei top player azzurri aggiungendo però che ogni decisione definitiva verrà presa più avanti.

Al momento, sono diversi i calciatori con il futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. Entrambi, come noto, sono legati al club fino al 2024 e fin qui i vari contatti andati in scena non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che la società intende abbassare il monte-ingaggi e fin qui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto soltanto offerte al ribasso.

Il messicano (4.5 milioni netti) ed il polacco (3.5), dal canto loro, non vorrebbero rinunciare agli attuali ingaggi. Ulteriori incontri avranno luogo nelle prossime settimane ma intanto gli azzurri hanno cominciato a valutare l’idea di venderli, in modo tale da monetizzare il loro addio. In bilico, inoltre, la posizione di Kim Min-jae finito nel mirino del Manchester United e del Real Madrid.

Napoli, un rebus il futuro di Kim Min-jae

Il difensore, sbarcato in città nella scorsa estate, si è ambientato al meglio nella nuova realtà raccogliendo al meglio il testimone lasciato da Kalidou Koulibaly. Qualità, quantità e perfino qualche contributo in fase realizzativa (2 reti in campionato). Le sue prestazioni, inevitabilmente, hanno attirato l’interesse dei Red Devils pronti ad attivare la clausola rescissoria da 45 milioni presente all’interno del suo contratto.

Il presidente De Laurentiis, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di perderlo dopo appena un anno. Anzi. L’obiettivo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è quello di blindarlo attraverso un adeguamento dello stipendio percepito ed un ritocco verso l’alto della clausola, portandola a quota 65 milioni. Le intelocuzioni con il suo entourage scatteranno a breve. Il matrimonio tra le parti è destinato a durare a lungo, con buona pace del Manchester.