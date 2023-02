🔴 Kvaratskhelia cerchia in rosso una data in estate. Svolta di mercato

Kvaratskhelia, protagonista di una stagione memorabile, atteso da un importante incontro. Il piano del Napoli.

La stagione è stata fin qui da incorniciare, ma adesso il Napoli intende concretizzare quanto seminato in questi mesi. La pratica scudetto, dopo l’ennesimo passo falso dell’Inter, è quasi archiviata alla luce dei 18 punti di vantaggio accumulati nei confronti dei nerazzurri. La strada che porta ai quarti di finale di Champions League, poi, appare tutta in discesa. Un rendimento eccellente, che sta consentendo alla società di pianificare al meglio le prossime mosse e capire in che modo blindare Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del pubblico generalista, si è ambientato subito al meglio nella nuova realtà diventando uno dei principali trascinatori della squadra di Luciano Spalletti. Per lui,, sino a questo momento, 12 gol e 15 assist in 26 apparizioni complessive. Numeri da top player conclamato, che gli hanno consentito di risultare spesso determinante per la causa partenopea e finire nel mirino dei club più prestigiosi d’Europa.

È il caso del Real Madrid che, di recente, ha provveduto a sondare il terreno al fine di capire se esistono i margini per affondare il colpo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di farlo partire a distanza di 12 mesi dal suo arrivo alla corte di Spalletti. L’ex Dinamo Batumi, infatti, è entrato nel cuore della tifoseria e rappresenta il simbolo del nuovo corso. Ecco perché, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è stata ideata la strategia che consentirà di bloccare sul nascere le voci relative ad un possibile addio.

Napoli, ecco il piano per blindare Kvaratskhelia

La proprietà , stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, metterà sul piatto un prolungamento del contratto fino al 2028 con conseguente aumento dello stipendio percepito. L’ala sinistra, in pratica, passerà dagli attuali 1.2 milioni a quota 2.5. Le interlocuzioni sono scattate, con le parti che si sono date appuntamento per il primo luglio per definire tutti gli elementi della pratica.

L’intesa è vicina. Kvaratskhelia si trova bene a Napoli e vuole restare il più a lungo possibile. Il matrimonio, salvo clamorose offerte straniere, è destinato a durare con buona pace delle spasimanti. L’ennesima capolavoro in una stagione da sogno. E la speranza della piazza che è il meglio debba ancora arrivare.