😨 Occhio Napoli, l’ultim’ora complica tutto: ecco il motivo

Occhio Napoli, arriva l’ultim’ora che rischia di complicare tutto per Luciano Spalletti e i suoi uomini: ecco svelato il motivo, c’è la notizia.

Diciotto punti di vantaggio sono un patrimonio a dir poco inestimabile. Il Napoli lo sa bene, anche se il martello di Certaldo sta battendo fortemente sulla tenuta mentale dei suoi uomini. Luciano Spalletti non vuole cali di tensione, anzi vuole raddoppiare gli sforzi fatti finora. E senza trascurare nessuna competizione, l’obiettivo del tecnico partenopeo è di chiudere quanto prima la corsa al titolo. E mettere così al sicuro un cammino finora davvero straordinario.

Per farlo, però, bisognerà uscire indenni dalle prossime due sfide di campionato. Al Maradona arriveranno prima la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e poi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Due gare insidiose, che metteranno nuovamente a dura prova la tenuta mentale e fisica di questo Napoli. Soprattutto se si considera che entrambe arriveranno poco prima della gara di ritorno di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Per questo Spalletti non si fida delle prossime gare di campionato, a maggior ragione adesso, dopo l’ultima ora che rischia di complicare tutto.

Occhio Napoli, l’ultim’ora rischia di complicare la gara contro l’Atalanta: ecco svelato il motivo

Ultim’ora che vede buone notizie per l’Atalanta. Gli orobici saranno avversari del Napoli tra due settimane, dopo aver affrontato l’Udinese di mister Sottil. Una gara dove Gasperini si prepara a ritrovare due pezzi da novanta del proprio organico: Mario Pasalic e Duvan Zapata. Come comunicato dal report dell’allenamento della Dea, il croato ha svolto l’intera seduta con il gruppo, mentre il colombiano migliora di giorno in giorno la propria condizione.

Entrambi si avvicinano già al rientro in Atalanta-Udinese, nella speranza di guadagnare ulteriore smalto e ulteriore condizione in vista della trasferta di Napoli. Una notizia che rischia di complicare ulteriormente il grado di difficoltà della sfida per Spalletti e i suoi, visto che Gasperini si sfrega le mani per ritrovare due titolarissimi del proprio undici. E già solo dalla panchina, potranno dare grande fastidio agli azzurri capolista.