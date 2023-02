🎉 Ufficiale Napoli, salti di gioia per i tifosi: anche Spalletti esulta

Per il Napoli di Luciano Spalletti bisogna registrare una notizia ufficiale che ha fatto esultare tutta la piazza partenopea.

Il Napoli contro l’Empoli di Paolo Zanetti ha fornito un’altra grande prestazione. I partenopei, infatti, hanno dominato la gara del Castellani sin dal primo minuto, visto che neanche alla mezz’ora era già sul doppio vantaggio con l’autogol di Ismajli e dall’ennesima rete realizzata da Victor Osimhen.

L’unico grattacapo nel match contro l’Empoli è stato rappresentato dal cartellino rosso sventolato dall’arbitro Ayroldi all’indirizzo di Mario Rui. Il portoghese, di fatto, è stato puntito per aver dato un calcio di reazione a Ciccio Caputo. Tuttavia, nonostante l’inferiorità numerica, il Napoli non ha concesso neanche un tiro ai padroni di casa.

Il successo contro l’Empoli non ha portato solo con sé il successo, ma anche un ulteriore allungo sul secondo posto. Grazie al brutto ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna di Thiago Motta, infatti, il Napoli ha portato il proprio margine sulle sue dirette inseguitrici a ben 18 punti. Gli azzurri adesso sono attesi dalla gara di venerdì sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Napoli, la notizia ufficiale fa gioire Luciano Spalletti: Di Lorenzo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo

Proprio in vista del match contro i capitolini, sia Luciano Spalletti che i tifosi del Napoli possono esultare per una notizia arrivata proprio in questi minuti. Come comunicato dallo stesso club partenopeo, tramite il consueto report da Castel Volturno, Giovanni Di Lorenzo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Il capitano del Napoli, di fatto, ieri non si è allenato, ma non per problemi fisici. Giovanni Di Lorenzo, infatti, era assente per festeggiare la nascita della sua secondogenita Carolina. Se il terzino destro ha ripreso ad allenarsi con i suoi compagni, Giacomo Raspadori ha svolto le terapie per cercare di recuperare il prima possibile dall’infortunio muscolare che l’ha colpito circa due settimane fa.