“Futuro? È presto, ma…”: Napoli, l’agente del top fa tremare i tifosi

Sono diversi i giocatori del Napoli ad avere un futuro tutto da scrivere. Oggi il procuratore di un top non ha escluso un addio.

Il traguardo, almeno in campionato, appare vicino. I 18 punti di vantaggio rispetto all’Inter e al Milan secondi rappresentano un gap concreto ed ora al Napoli, per centrare il terzo scudetto della propria storia, sarà sufficiente continuare ad esprimersi ai consueti livelli qualitativi ed evitare cali di concentrazione. La festa potrebbe scattare già il 30 aprile, in occasione della gara casalinga contro la Salernitana. Intanto, la società ha cominciato a muoversi in ottica mercato e riflettere in vista della stagione 2023/24.

La strategia del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quella di regalare al tecnico Luciano Spalletti altri elementi di qualità. Possibilmente giovani e con ancora ampi margini di crescita. Si spiega così l’interesse mostrato nei confronti di due delle principali rivelazioni del campionato, ovvero Lazar Samardzic dell’Udinese e Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Due nomi su cui si punterà forte nel caso in cui si dovessero concretizzare gli addii di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano.

Entrambi sono legati ai partenopei fino al 2024 ma finora i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il manager ha messo sul piatto offerte a cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco e dal messicano (i più pagati del gruppo insieme a Victor Osimhen). Le interlocuzioni proseguiranno ma, al momento, il loro futuro appare essere un rebus di difficile risoluzione. Da definire anche la posizione di Mario Rui.

Napoli, un rebus il futuro di Mario Rui

Il portoghese, dopo l’arrivo nella scorsa estate di Mathias Olivera, ha perso i gradi di titolare inamovibile. Spalletti lo stima, a confermarlo è il fatto che fin qui lo ha impiegato 22 volte, tuttavia spesso lo ha fatto partire dalla panchina preferendo alla sua qualità nel palleggio la maggiore struttura fisica dell’ex Getafe. Il suo contratto scade nel 2025 ma tutto dipenderà dalle scelte che intenderà fare il Napoli nelle prossime settimane.

A parlare dell’argomento è stato proprio l’agente del portoghese Mario Giuffredi, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Tmw’. “Lo vedo al Napoli almeno per un altro anno, poi magari può essere che rimarrà ancora per altro tempo. Ma adesso è sicuramente presto per dirlo”. Work in progress. Per parlare di futuro c’è tempo. Adesso la concentrazione è rivolta allo scudetto e alla Champions.