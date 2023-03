Napoli, l’ufficialità è finalmente arrivata: tifosi estasiati

Il Napoli ha comunicato l’ufficialità sul proprio sito che tanti tifosi, pazzi di gioia, aspettavano: tutti i dettagli

Il Napoli si trova davanti a due ostacoli impegnativi nelle prossime due giornate di campionato. Domani alle 20.45 affronterà la Lazio nell’anticipo della 25ma giornata di Serie A, mentre sabato 11/03 affronterà l’Atalanta. I biancocelesti vengono da due vittorie consecutive (contro Salernitana e Sampdoria) e venerdì proveranno a confermarsi contro la prima della classe, cercando di interrompere il dominio azzurro. I bergamaschi, reduci dalla sconfitta col Milan, rischiano di perdere il posto in Europa, con la Juventus a soli 6 punti di distacco ed un trend favorevole.

Non mancano le motivazioni, dunque, in due scontri diretti, che potrebbero confermare la corsa europea della Lazio, far proseguire quella di un’Atalanta alle corde o blindare lo scudetto e regalare ai tifosi il sogno azzurro. Con la Lazio ci si aspetta uno stadio Maradona gremito (sono pochissimi i biglietti ancora disponibili), forse anche grazie all’attesissimo ritorno del mai dimenticato Maurizio Sarri.

Fu lui, infatti, l’ultimo allenatore a sfiorare lo scudetto col club azzurro, nella indimenticabile stagione dei 91 punti, con lo scudetto vinto poi dalla Juventus ne campionato 2017/18.

Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani

In attesa del match di domani la SSC Napoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale la vendita, da domani alle 15.00, dei biglietti per il match con l’Atalanta, previsto per sabato 11/03 alle ore 18.00.

Non finiscono qui le buone notizie per i tifosi del Napoli, che potranno tornare a sostenere gli azzurri anche in trasferta, con il settore ospiti che verrà riaperto in occasione di Torino-Napoli, in programma domenica 19/03 alle ore 15.00, due mesi dopo i provvedimenti per gli scontri sull’autostrada A1.

Considerando anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, oltre ai due scontri diretti con Lazio e Atalanta, si preannuncia un mese di marzo ricco di emozioni per i tifosi, e ricco di introiti per la società.

Napoli-Atalanta, i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo: € 120

Tribuna Nisida: € 90

Distinti: € 70

Curve: € 40

Tribuna family: