😳 Occhio Napoli, litigio tra ADL e l’agente: addio al veleno

L’ex calciatore del Napoli ha spiegato il motivo che ha portato al suo divorzio dal club di Aurelio De Laurentiis: “Sarei voluto restare”

A poche ore dalla partita di questa sera contro la Lazio di Maurizio Sarri (interessato ad un giocatore della rosa azzurra), arrivano alcune dichiarazioni un po’ avvelenate da una vecchia conoscenza dei tifosi partenopei. Parole rilasciate in un’intervista concessa a ‘TMW’ e che arrivano a distanza di tempo pure un po’ a sorpresa.

Il calciatore ha parlato di cosa ha fatto saltare la sua permanenza a Napoli. Una permanenza che lui stesso avrebbe voluto per continuare la carriera continuando ad indossare la casacca azzurra. Così non è andata e adesso il difensore ha deciso di vuotare il sacco e spiegare i contorni della vicenda.

Napoli, Maksimovic: “Era tutto fatto per il mio rinnovo, poi il mio agente litigò con De Laurentiis”

Nikola Maksimovic ha parlato a ‘Tuttomercatoweb’. Il difensore serbo, 32 anni il prossimo 25 novembre, in questo momento si sta allenando a Belgrado in attesa di trovare una nuova sistemazione. Il giocatore è infatti rimasto svincolato da settembre quando ha risolto il suo contratto con il Genoa.

Il difensore ha abbandonato il Napoli nel 2021 quando si è trasferito nel club ligure dopo quattro stagioni, interrotte da un prestito di sei mesi allo Spartak Mosca dopo il suo arrivo dal Torino. In totale, Maksimovic ha indossato la casacca azzurra in 99 occasioni siglando due reti.

Il centrale ha spiegato cosa è successo: “Avevo trovato l’accordo in un pranzo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella circostanza. Era praticamente fatta ma due giorni più tardi il presidente De Laurentiis e il mio agente litigarono per la commissione. Per me è stato un grande dispiacere perché mi sarebbe piaciuto restare”, ha spiegato Maksimovic tornando sull’argomento del suo addio.

Il difensore serbo ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Era ottobre 2020, il giorno dopo la trasferta sul campo della Real Sociedad. Fotografai anche quell’accordo. Era un contratto di cinque anni con opzione. Prima di venire a parlare con me avevano senza dubbio parlato prima con il presidente ma due giorni più tardi Giuntoli mi ha chiamato dicendomi che De Laurentiis fosse arrabbiato con il mio agente e che avremmo dovuto aspettare. Alla fine il rinnovo non è più arrivato”.