Napoli, la frase di Allegri sullo Scudetto dopo la Lazio spiazza tutti

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sullo Scudetto che hanno sorpreso tutti.

Dopo aver vinto per due mesi, il Napoli è caduto un’altra volta in questo campionato. Gli azzurri, infatti, hanno perso ieri sera contro la Lazio di Maurizio Sarri, dove il gol decisivo è stato realizzato al 67’ da Matias Vecino.

La gara del Maradona era formalmente da pareggio, ma i biancocelesti hanno comunque meritato il successo. La Lazio, infatti, è stata bravissima a chiudere ogni linea di passaggio al Napoli. I partenopei hanno fatto gran fatica ad essere pericolosi, visto che le due grandi occasioni di Victor Osimhen e Kim Min-Jae sono arrivate solo dopo il gol siglato da Matias Vecino.

Il Napoli, di fatto, non ha fornito una delle sue migliori prestazioni dell’anno. Lo stesso Luciano Spalletti, nella classica conferenza post gara, ha ribadito che tra i suoi c’è stata meno qualità rispetto al solito. I partenopei sono comunque saldamente primi, visto che in classifica hanno un grandissimo margine rispetto alle proprie inseguitrici. Un’altra gara fondamentale di questa giornata è Roma-Juventus di domani sera. Proprio prima di questa partita, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Arrivare in Champions League nonostante la penalizzazione sarebbe come vincere tre scudetti”

Il tecnico toscano, nella classica conferenza stampa di presentazione della sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho, ha infatti parlato così sulla possibilità di poter partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea per club: “Arrivare in Champions League con la penalizzazione sarebbe come vincere uno Scudetto? Riuscirci con -15 sarebbe come vincere tre campionati”.

Massimiliano Allegri ha poi continuato il suo intervento: “Roma? Sta disputando un ottimo campionato. Sarà una bella gara, dovremo essere bravi. Pogba? Sta bene, sono felice per come è entrato contro il Torino. Paul, al momento, rappresenta un’ottima alternativa dalla panchina. Dobbiamo cercare sia di avere una certa continuità che la capacità di compiere un passo alla volta”.