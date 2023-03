Calciomercato Napoli, tre colpi alla Giuntoli: è successo di nuovo

Il Napoli ha perso venerdì sera contro la Lazio, ma Cristiano Giuntoli sta cercando di chidere compunque tre colpi in sede di calciomercato.

Dopo due mesi con sole vittorie, il Napoli di Luciano Spalletti è caduto per la prima in questa stagione allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, infatti, hanno perso venerdì sera contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Il gol decisivo è stato realizzato con una gran botta da fuori al 67’ da Matias Vecino, bravo a sfruttare un rinvio di testa maldestro da parte di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli, sicuramente, non ha fornito una delle sue migliori prestazioni stagionali. Anche se, sicuramente, poteva riuscire a strappare almeno un pareggio dal match di venerdì sera giocato a Fuorigrotta.

Il Napoli, dopo il subito, ha infatti avuto due grandissime occasioni per pareggiare. La prima è stata la traversa di Victor Osimhen, mentre la seconda è stata la gran parata di Provedel sul colpo di testa a botta sicura di Kim Min-Jae. La squadra guidata da Luciano Spalletti è ora attesa dal match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, anche se bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli sta seguendo tre calciatori che stanno disputando la Coppa d’Africa Under 20: ecco i nomi

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘Il Mattino’, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, insieme ai suoi scout, sta infatti seguendo tre calciatori che stanno giocando in Egitto la Coppa d’Africa Under 20: Alagie Saine del Gambia ed i due calciatori della nazionale senegalese Pape Diop e Papa Diallo.

Il primo giocatore è un difensore centrale che gioca in Danimarca, esattamente nell’Hornens. Pape Diop, invece, ricopre il ruolo di centrocampista nella squadra belga del Waregem. Mentre Papa Diallo è un esterno destro che gioca in Francia nel Metz. Al netto dei loro arrivi o meno in maglia azzurra, tale indiscrezione di mercato rappresenta l’ennesima conferma della super attenzione di Cristiano Giuntoli nei confronti dei giovani talenti.