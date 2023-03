Napoli, è sfida totale dalla Premier: il pallino di Giuntoli nel mirino

Il Napoli monitora diversi calciatori sul panorama europeo ma la situazione ora diventa più complicata per un obiettivo di mercato.

Cristiano Giuntoli è senza dubbio uno dei principali protagonisti dell’attuale stagione del Napoli. Il dirigente azzurro ha realizzato una campagna acquisti spettacolare, acquistando calciatori poco conosciuti e sorprendendo tutti. Il nome che più ha sorpreso è senza dubbio Kvicha Kvaratskhelia: il ds azzurro ha acquistato il talento georgiano, prelevandolo dal campionato russo e questi sta rispondendo con una stagione a dir poco spettacolare.

Gol, assist e grandi giocate, Kvaratskhelia sta trascinando il club azzurro verso il terzo scudetto e verso il miglior risultato della storia del club. Non solo Kvicha perchè il club partenopeo ha indovinato tutti gli acquisti. Basta pensare al coreano Kim, ma anche a calciatori considerati rincalzi, ma che stanno dando un grande apporto come Olivera, Simeone o l’attuale attaccante infortunato Giacomo Raspadori.

Il Napoli guarda anche al futuro e Cristiano Giuntoli ha sul taccuino diversi interessanti nomi di mercato. Il ds segue calciatori in Italia e all’estero e negli ultimi mesi si è parlato molto di interessanti nomi in vista della prossima stagione. Dopo Elmas il dirigente azzurro guarda ancora una volta in Turchia e nello specifico al Fenerbahce.

Napoli, il Brighton vuole un obiettivo azzurro

Il calciatore Ferdi Kadioglu è uno dei calciatori più interessanti del campionato turco. L’esterno è abile sia in fase difensiva che in fase offensiva ed ha finora collezionato un gol e tre assist. Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik il calciatore è finito nel mirino del Brighton, una delle rivelazioni del campionato di Premier League e squadra allenata dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Kadioglu in Italia è seguito da Milan e Napoli.

Il calciatore ha un contratto fino al 2026 e il Fenerbahce non lo lascerà partire facilmente. A fine anno potrebbe esserci una vera e propria asta per il talento turco e il club turco gongola consapevole di avere un giovane talento con grandi margini di miglioramento. Ma Napoli e Milan ora rischiano grosso.