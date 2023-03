“Non lascerà segno”: Napoli, il grande ex ormai non ha dubbi

Il Napoli continua ad interrogarsi dopo la sconfitta con la Lazio. Un ex Juventus rassicura i tifosi azzurri preoccupati.

Un ko che non mette a rischio la conquista dello scudetto, ma comunque doloroso. Il Napoli continua ad interrogarsi, dopo la sconfitta patita venerdì in casa per mano della Lazio. Per gli azzurri si tratta del secondo passo falso in campionato, considerando pure quella del 4 gennaio contro l’Inter, che ha fatto scendere a 15 punti il margine di vantaggio proprio nei confronti dei nerazzurri.

Luciano Spalletti, nelle ore successive all’incontro, insieme al proprio staff ha riguardati le immagini della gara al fine di capire quali sono stati gli errori commessi e trovare una soluzioni alle criticità emerse. I giocatori, dal canto loro, si sono confrontati negli spogliatoi. A prendere la parola è stato soprattutto Victor Osimhen che ha esortato i compagni a voltare pagina e riportare al massimo la concentrazione. Gli azzurri, adesso, sono attesi da due gare di fondamentale importanza.

Sabato, allo stadio “Maradona”, arriverà l’Atalanta reduce da due battute d’arresto (Lecce e Milan) ed un pareggio (Udinese). Risultati negativi che hanno fatto scivolare la Dea al sesto posto. Il 15 marzo, invece, è in programma la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata, sul campo dell’Eintracht Francoforte, i partenopei si sono imposti 2-0 ed ora, per strappare il pass valevole per i quarti, dovranno esprimersi ai consueti livelli qualitativi. Secondo Dino Zoff, la disfatta con la Lazio non lascerà scorie nel rendimento del Napoli.

Napoli, Zoff parla della sconfitta con la Lazio

L’ex portiere, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘Il Mattino’, ha parlato proprio della gara di venerdì scorso. “La mentalità e gli obiettivi non cambiano, nonostante la sconfitta il Napoli resta una squadra incredibile e quel risultato non pregiudica la corsa scudetto”. Secondo Zoff, addirittura, la partita sarebbe potuta finire anche in un altro modo. “Diciamoci la verità: venerdì sera ci sarebbe stato benissimo anche un pari”.

Per la squadra di Spalletti è tempo di guardare al futuro e fare comunque tesoro della sconfitta. Uno scivolone che nessuno si aspettava e che adesso, invece, andrà metabolizzato nel migliore dei modi. Il calendario è impegnativo ma il Napoli ha tutte le carte in regola per riprendere a marciare a pieno ritmo.