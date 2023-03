“Trattato male Spalletti”: occhio Napoli, la rivelazione è pesante

Il noto giornalista prende le difese del tecnico del Napoli. La rivelazione e il paragone sono destinati a far discutere.

La sconfitta del Napoli contro la Lazio ha interrotto la striscia positiva degli azzurri. Gli uomini di Spalletti sono già mentalizzati sul match contro l’Atalanta e puntano a poter immediatamente riscattare il ko contro i biancocelesti. Dietri gli azzurri l’Inter ha ridotto il suo distacco da 18 a 15 punti, grazie alla vittoria contro il Lecce.

E proprio a proposito di Inter è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it il giornalista Fabrizio Biasin il quale ha commentato il momento dei nerazzurri, ma ha anche fatto un paragone tra l’attuale tecnico Simone Inzaghi e l’ex allenatore Luciano Spalletti. Prendendo sia le difese di Inzaghi, sia valutando positivamente a posteriori il lavoro che l’attuale tecnico del Napoli ha fatto all’Inter. “C’è sempre l’idea che il nuovo sia meglio del vecchio.” ha dichiarato Biasin. “Quindi si tratterà male Simone Inzaghi esattamente come è stato trattato male Spalletti. E stiamo vedendo tutti Spalletti cosa sta facendo.”

Per Biasin il discorso è semplice: “Quando ci troviamo di fronte ad un tecnico che non fa presa può vincere qualsiasi cosa, ma alla fine sarai sempre giudicato non adatto. E’ vero, alcuni chiedono ad Inzaghi lo Scudetto, ma non ci dimentichiamo che c’era anche chi pronosticava l’Inter fuori dalle prime quattro. E poi ricordiamoci anche che stiamo parlando di un tecnico che comunque, alla fine, ha portato a casa due trofei ed è arrivato secondo. Non è che abbia fatto proprio così male. Se Inzaghi è quello che fallisce allora cosa dobbiamo dire degli altri?”

Inter, Biasin: “Non è l’Inter del 2021, ma ricordiamoci i successi contro Napoli e Barcellona”

Biasin non ci sta alle accuse nei confronti di Simone Inzaghi. Per il giornalista di Libero l’attuale tecnico dell’Inter poteva fare meglio, ma secondo lui la situazione non è così negativa. “I picchi di fine 2021 non li ho più visti.” ha continuato Biasin. “Ma ricordiamoci che stiamo parlando sempre di un tecnico che ha vinto contro il Napoli ed è agli ottavi di Champions League.”

E proprio questo degli ottavi della coppa dalle grandi orecchie è uno dei punti focali della questione: “Io ho visto la gara dell’Inter al Camp Nou. Il Barcellona di Xavi sta dominando la Liga, ma cosa è successo in quel match. Adesso stiamo parlando di un’Inter che è agli ottavi di Champions League e di un Barcellona che non c’è.”