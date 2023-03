Osimhen, terribile dramma: a riferirlo è lui in persona

Il Napoli si prepara ai prossimi impegni di campionato e Champions. Osimhen parla di un dramma vissuto nei giorni scorsi.

La sconfitta patita per mano della Lazio è già in archivio. Il Napoli, infatti, ha ricominciato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Match che gli azzurri intendono vincere al fine di fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della loro storia e qualificarsi alle fasi finali della Champions League. Obiettivi alla portata del club, alla luce della qualità di gioco espressa dalla squadra di Luciano Spalletti e dei numeri totalizzati da Victor Osimhen e compagni. Proprio il nigeriano, oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni relative ad un dramma vissuto questi giorni.

La punta, a margine della cerimonia di consegna del premio “Miglior atleta straniero dell’anno”, ha parlato del terremoto che nelle scorse settimane ha devastato il territorio tra la Turchia e la Siria causando numerosi morti e feriti. “Le mie condoglianze a coloro che hanno perso la vita. Ho perso anche un fratello africano, Christian Atsu del Ghana. Possa riposare in pace. Questa è una grande perdita per il mondo del calcio”.

Osimhen, nel corso dell’intervista concessa ai giornalisti presenti, si è detto poi felice della stagione del Napoli spiegando di non volersi affatto accontentare dello scudetto. “La finale di Champions ad Istanbul è un sogno”. Un traguardo da centrare passo dopo passo. Intanto il 15 marzo andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi. Si ripartirà dallo 0-2 conquistato sul campo dell’Eintracht Francoforte, firmato proprio dall’ex Lille e da Giovanni di Lorenzo.

Napoli, Osimhen racconta il dramma vissuto di recente

Gli azzurri, in 97 anni di storia, non hanno mai raggiunto i quarti. Ora, invece, la chance di strappare il passo è concreta e per riuscirci la squadra di Spalletti dovrà tornare ad esprimersi ai consueti livelli qualitativi e mantenere alta la concentrazione. Osimhen, dal canto suo, proverà a rimpinguare il già ottimo bilancio fin qui ottenuto: 21 gol e 4 assist 26 apparizioni complessive.

Numeri da top player conclamato, che hanno inevitabilmente attirato le attenzione di varie big europee. A seguirlo, in particolare, è il Manchester United pronto a mettere sul piatto l’assegno da tre cifre richiesto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Osimhen, dopo la perdita dell’amico Atsu, vuole ritrovare il sorriso e trascinare il Napoli verso nuove conquiste.