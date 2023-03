Napoli, buone notizie per Spalletti: arriva l’annuncio ufficiale

Il Napoli ha battuto ieri l’Atalanta di Gasperini, ma per Luciano Spalletti bisogna registrare un positivo annuncio ufficiale.

Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a rispondere a qualche critica ricevuta dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il team partenopeo, infatti, ha battuto ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il risultato finale della gara è stato 2-0, dove i marcatori della serata sono stati Khvicha Kvaratskhelia (autore di un bellissimo gol) ed Amir Rrahmani. I partenopei, dopo un un primo tempo un po’ chiuso per i grandi meriti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno preso il largo nella ripresa, pressando a tutto campo i bergamaschi.

Gli azzurri, visto anche l’incredibile ko dell’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Picco contro lo Spezia di Leonardo Semplici, hanno aumentato di nuovo il proprio vantaggio sul secondo posto a 18 punti. Tuttavia, il Napoli non ha tempo di riposarsi. Mercoledì prossimo, infatti, c’è il match di ritorno dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Proprio per la sfida contro i tedeschi, Luciano Spalletti ha ricevuto delle ottime notizie.

Napoli, l’annuncio ufficiale fa felice Luciano Spalletti: esami negativi per Alex Meret. Lozano ha fatto parte dell’allenamento in gruppo

Come comunicato dallo stesso Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, sia Hirving Lozano che Alex Meret potrebbero farcela per la gara contro l’Eintracht di Francoforte. L’estremo difensore, che non ha giocato ieri con l’Atalanta per il riacutizzarsi del problema al polso, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno dato esito negativo.

Hirving Lozano, invece, ha svolto parte dell’allenamento di questa mattina con il resto del gruppo. Il messicano, di fatto, non è stato rischiato da Luciano Spalletti per il match contro l’Atalanta per un problema muscolare. Tuttvia, l’attaccante esterno dovrebbe essere tra i convocati per la gara contro l’Eintracht di Francoforte.

Anche Kim Min-Jae, uscito malconcio contro l’Atalanta per un problema al polpaccio, dovrebbe partire titolare contro il club tedesco.