Napoli-Eintracht, ora è allarme: spunta la frase che ha allarmato la Digos

Il quadro emerso nelle ultime ore non lascia la città di Napoli tranquilla in vista dell’imminente sfida di Champions League di mercoledì sera

Il via libera del Tar ha creato un certo subbuglio a Napoli per l’arrivo degli ultras dell’Eintracht Francoforte. L’ultima parola non è però ancora detta, come ha spiegato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, che ha parlato di una riunione prevista in Prefettura per capire la situazione. Tuttavia, le ore precedenti il match di Champions League tra il Napoli e i tedeschi rischiano di restituire scene che poco hanno a che fare con lo sport.

‘Il Messaggero’ di questa mattina ha aggiunto altri particolari alla vicenda di cui si parla ormai da numerosi giorni in seguito alla decisione del ministero dell’Interno di bloccare la trasferta dei tifosi dell’Eintracht Francoforte e la successiva riapertura del Tar della Campania che ha ribaltato il ‘verdetto’. Al centro delle preoccupazioni odierne ci sono alcuni fattori che rendono il rischio evidente.

Napoli-Eintracht Francoforte, i tifosi tedeschi perentori: “Verremo a fare i padroni anche a Napoli”, la frase intercettata dalla Digos preoccupa

Rischia di diventare una guerra aspra quella che attenderà Napoli nei prossimi giorni. Lo scenario disegnato da ‘Il Messaggero’ non è dei migliori. A rendere spettrale la situazione anche la frase che sarebbe stata captata dalla Digos tra gli ultras dell’Eintracht: “Verremo a fare i padroni anche a Napoli”.

Ebbene, la città partenopea potrebbe essere protagonista di una ‘reunion’ poco simpatica perché come scrive il quotidiano romano, “a fronte dei 2600 tagliandi ospiti, si attendono 7-8mila tifosi”. Tra questi, “si mescoleranno quelli dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht e accumulati dalla stessa fede politica”.

Ora però la Digos, secondo quanto sostenuto sempre dal ‘Messaggero’, starebbe monitorando un’altra situazione. Il possibile arrivo dei sostenitori della Stella Rossa. Questi ultimi “potrebbero arrivare a dare man forte ai fratelli azzurri”. Un quadro che non prometterebbe nulla di buono e che rischia di far terminare in secondo piano la partita, nella quale il Napoli di Luciano Spalletti andrà alla ricerca del timbro per i quarti di finale in seguito all’ottimo 2-0 ottenuto nella sfida disputata in Germania.