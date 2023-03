🔴 “Kvaratskhelia non lo farà”: Napoli, la notizia è ormai certa

Il Napoli, dopo aver vinto contro l’Atalanta, affronterà l’Eintracht Francoforte: una notizia ha riguardato Kvaratskhelia.

Il Napoli, dopo aver vinto contro l’Atalanta, dovrà affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League per la gara di ritorno degli ottavi. In palio c’è la qualificazione ai quarti della competizione. Ci si aspetta un super Kvicha Kvaratskhelia. Il commento sul georgiano.

Il Napoli ha ritrovato la giusta fiducia nelle proprie qualità , mai effettivamente persa, dopo il passo falso commesso contro la Lazio vincendo contro l’Atalanta al Diego Armando Maradona.

Nel tardo pomeriggio di ieri c’è stato in campo un super Kvicha Kvaratskhelia. Tant’è che lo stesso Luciano Spalletti ha fatto per la prima volta il paragone importante con subito dopo il match: “Ha fatto un gol alla Maradona“. E proprio a questo proposito sono arrivate altre dichiarazioni.

Napoli, le parole che riguardano Kvaratskhelia e la numero 10 di Maradona

In occasione del programma ‘Campania Sport’, in onda su ‘Canale 21’, ha rilasciato alcune dichiarazioni il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, dopo quanto fatto vedere dal giocatore ieri contro l’Atalanta. Il gol ha estasiato tutti, grandi e piccini che seguono appassionatamente il mondo del calcio. Queste le parole dichiarate: “La numero 10 di Maradona a Kvara? Quello che ha fatto Maradona è stato rivoluzionario. Quello che sta facendo Kvaratkshelia a Napoli riguarda solo il calcio“.

“Diego Armando Maradona – ha perciò continuato – ha scritto la storia del calcio a Napoli con la maglia numero 10. Kvaratshelia sta scrivendo la storia con la maglia 77. Questo numero sarà la parte dell’eredità di Kvara. Sono sicuro che Khvicha capisce molto bene la grandezza e il significato di Maradona per Napoli e i napoletani e quindi non accetterà mai la maglia numero 10“.