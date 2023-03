Occhio Napoli, la furbata rischia di costare caro: tifosi spiazzati

Il Napoli sta preparando la gara di Champions contro l’Eintracht di Francoforte, ma deve stare attento ad una furbata avvenuta questa sera.

Dopo la sconfitta a sorpresa di una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato ad ottenere i tre punti. I partenopei, infatti, hanno battuto sabato sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti realizzate nella ripresa da Khvicha Kvaratskhelia ed Amir Rrahmani.

I partenopei hanno sicuramente meritato il successo contro l’Atalanta, visto che hanno fatto la partita sin dai primi minuti. Se infatti nel primo tempo i bergamaschi sono stati bravi a concedere solo due tiri di Matteo Politano, nella seconda frazione di gara non hanno potuto fare nulla di fronte al gran ritmo imposto dal Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, di fatto, nel secondo tempo hanno alzato i giri del proprio rumore, mettendo tantissima intensità.

La squadra azzurra, dopo questo successo fondamentale contro l’Atalanta, è adesso attesa dalla gara di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Tuttavia, i tifosi del Napoli sono rimasti spiazzati da una ‘furbata’ avvenuta questa sera.

Napoli, c’è la furbata di Olivier Giroud: il francese si è fatto ammonire contro la Salernitana per essere sicuro di esserci contro gli azzurri

Nel corso di Milan-Salernitana, terminata poi con il risultato finale, è stato infatti ammonito Olivier Giroud. Il francese ha subito questo cartellino giallo pochi istanti prima di essere sostituito da Zlatan Ibrahimovic. Con questa ammonizione, di fatto, il centravanti salterà la prossima gara contro l’Udinese di Andrea Sottil.

Proprio per questo, in tanti hanno pensato che Giroud avesse cercato di proposito questo cartellino giallo. Anche lo stesso Peppe Di Stefano, bordocampista per questa gara di ‘Sky Sport’ si è soffermato su tale ipotesi: “Che non sia un’ammonizione dovuta, visto che avrebbe comunque lasciato il campo”. Il francese, una volta saltata la gara contro l’Udinese di domenica prossima, sarà di fatto tra i protagonisti del big match del Maradona contro il Napoli di Spalletti.