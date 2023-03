“È il nostro obiettivo”: Napoli gelato, le parole preoccupano i tifosi

Napoli, brutte notizie in vista del ritorno contro l’Eintracht Francoforte? Le parole spiazzano i tifosi e preoccupano tutti: il motivo.

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani ospiterà l’Eintracht Francoforte per il secondo atto degli ottavi di finale di Champions League. Una gara complicata e insidiosa, seppure la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti possa fare leva su due fattori di vantaggio. Il primo: il risultato dell’andata e il 2-0 maturato a Francoforte. Il secondo: le assenze di due punte di diamante come Kolo Muani e Lindstrom, rispettivamente squalificato e infortunato.

Detto questo, guai a sottovalutare il ritorno di domani sera. Dopotutto, il clima si prospetta caldo e rovente anche al di fuori del rettangolo di gioco. La questione tifosi ha acceso le polemiche in questi giorni di avvicinamento a Napoli-Eintracht Francoforte, con i tifosi tedeschi pronti ad ‘invadere’ comunque la città nel giro delle prossime ore. “Non entro in questioni politiche, ma di certo avvertiremo comunque il loro supporto”: così nella conferenza stampa di vigilia il tecnico dell’Eintracht, Oliver Glasner, ha commentato la vicenda.

Napoli, occhio alle parole di Glasner: “E’ il nostro obiettivo…”, tifosi ora preoccupati?

Di qui, il trainer tedesco ha tracciato la strada in vista della gara di ritorno di domani e assicura: “Siamo arrivati qui per vincere. La squadra sta bene e ha dimostrato il giusto atteggiamento. Il nostro obiettivo è ribaltare il 2-0 e qualificarci contro ogni pronostico. Daremo tutto per fare almeno due gol, tutta la squadra ha le idee chiare su cosa fare domani contro il Napoli“.

L’Eintracht Francoforte, dunque, avverte la formazione di Luciano Spalletti. E Glasner prosegue parlando delle assenze di Kolo Muani e Lindstrom: “Abbiamo già dimostrato che siamo capaci di compensare anche due defezioni di questo livello. In squadra abbiamo tanti giocatori di talento e che sanno fare gol. Chiunque giocherà avrà la nostra fiducia. Ho buone sensazioni su come essere funzionali e fare comunque male ad una squadra come il Napoli. Abbiamo rivisto la gara dell’andata e ora sappiamo come colpire gli azzurri”.