Napoli, niente firma e addio: ora tremano i tifosi

Il Napoli, nei prossimi mesi, proverà a blindare i gioielli della rosa. Due calciatori, però, non hanno accettato la proposta di Giuntoli.

Il Napoli ha cominciato a riflettere, in vista della prossima sessione del mercato. L’idea del club è quella di potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, prendendo elementi giovani e con margini di ulteriore miglioramento ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più importanti. Cristiano Giuntoli, al tempo stesso, proverà a blindare le colonne portanti della formazione azzurra.

Sono infatti diversi i calciatori ad avere un futuro tutto da scrivere. È il caso di Victor Osimhen, finito nel mirino del Manchester United. I “Red Devils” a gennaio hanno preso in prestito Wout Weghorst mentre a giugno andranno a caccia di un punta di livello mondiale. Il nigeriano, insieme ad Harry Kane, rappresenta il profilo più gradito e i 120 milioni richiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis non hanno affatto raffreddato l’interesse degli inglesi.

Il Real Madrid, invece, ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia capace di mettere a segno 13 gol e 15 assist in 29 apparizioni complessive. Il direttore sportivo conta di tenerli ancora e al termine della stagione riavvierà le interlocuzioni con i rispettivi agenti, al fine di gettare le basi del rinnovo del contratto. In bilico anche la posizione di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano, legati al club fino al 2024.

Napoli, in salita i rinnovi di Lozano e Zielinski

Le trattative per il prolungamento sono state avviate ma i vari incontri andati in scena, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il motivo, in particolare, è da ricercare nel fatto che Giuntoli ha offerto loro proposte a cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal messicano (4.5 milioni netti all’anno) e del polacco (3.5).

I contatti proseguiranno, con il Napoli che spera di chiudere in maniera positiva entrambe le operazioni. Giuntoli, in ogni caso, ha cominciato a sondare il mercato così da cautelarsi nel caso in cui dovessero andare in scena i due divorzio. Il nome segnato in rosso nella sua agenda è quello Lazar Samardzic che l’Udinese valuta oltre 20 milioni. In avanti, invece, piace molto Adama Traoré che pochi mesi lascerà il Wolverhampton. Work in progress.