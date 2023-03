“Chi dice il contrario mente…”: Napoli, la frecciata arriva dai social

Il Napoli, in attesa del sorteggio dei quarti di Champions League, si prepara per il Torino. Un giornalista, intanto, spegne le critiche.

Il Napoli sogna in grande, dopo i risultati conseguiti in campo. La pratica scudetto, scaramanzia a parte, appare quasi archiviata. I 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda, a 12 partite dalla fine del campionato, rappresentano un margine concreto che consente al club di guardare con ottimismo al futuro. In molti, in città, hanno iniziato a chiedersi quando potrebbe scattare la festa tricolore: la data potrebbe essere quella del 30 aprile o il 3 maggio ma molto dipenderà dai risultati dei nerazzurri.

In ogni caso, non è più una questione di “se” ma soltanto di “quando”. Il club, dal canto suo, vuole restare concentrato in vista delle partite di Champions League. Nella giornata odierna si terrà il sorteggio dei quarti di finali e nell’occasione gli azzurri conosceranno il nome del prossimo avversario. L’Eintracht Francoforte è stato triturato senza problemi agli ottavi ed ora la truppa intende arrivare alle fasi conclusive del torneo più importante d’Europa.

Arrivare in semifinale, però, non si preannuncia semplice. In corsa ci sono ancora corazzate del calibro del Bayern Monaco, del Real Madrid e del Manchester City. Occhio inoltre al Benfica, al Milan e all’Inter. Per loro massimo rispetto ma nessuna paura. Il Napoli è consapevole della propria forza e, nell’occasione, non mostrerà alcun timore reverenziale. Questo, anche alla luce del rendimento monstre fornito da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, De Luca zittisce le polemiche

Il nigeriano, fin qui, ha totalizzato 23 reti e 5 assist in 28 apparizioni complessive mentre il georgiano è a quota 13 gol e 15 passaggi vincenti in 29 presenze. Con loro in campo tutto è possibile, conquista della Champions League compresa. I quarti scatteranno l’11 aprile ed in questo lasso di tempo gli azzurri proveranno a chiudere la pratica relativa allo scudetto. Domenica il calendario propone la trasferta sul campo del Torino reduce dalle vittorie ottenute ai danni del Bologna e del Lecce.

Risultati positivi che hanno consentito al Toro di salire all’ottavo posto e sognare un piazzamento in zona Europa. Un avversario ostico ma comunque alla portata del Napoli, il cui rendimento è stato analizzato dal giornalista Diego De Luca. “Sta dominando il campionato nell’anno in cui le uniche competitor per lo Scudetto sono, con gli azzurri, ai quarti di Champions”. Poi, ecco la stoccata social destinata agli haters. “È una Serie A, dunque, competitiva: chi vi dice il contrario mente per giustificare un’annata da cestinare”.