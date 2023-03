❌ Napoli, tegola improvvisa: si è fatto male prima dei quarti

Il Napoli ha trovato il Milan di Pioli nel sorteggio dei quarti di finale di Champions, ma per Spalletti bisogna registrare una brutta tegola

Il Napoli, dopo aver battuto in campionato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha battuto anche l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League. Gli azzurri hanno battuto nettamente il club tedesco con la doppietta siglata da Victor Osimhen ed il rigore realizzato da Piotr Zielinki.

Una volta eliminato l’Eintracht di Francoforte, il Napoli è riuscito ad ottenere un grandissimo risultato per la sua intera storia. Il club azzurro, infatti, non era mai arrivato fino ai quarti di finale della Champions League, dove affronterà il Milan di Stefano Pioli.

Un paio di ore fa, infatti, a Nyon si è tenuto il sorteggio sia dei quarti che delle possibili semifinali della Champions League di quest’anno. Il Napoli, per l’appunto, ha pescato il Milan ed una possibile semifinale contro la vincente della sfida tra il Benfica e l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, se il sorteggio sulla carta è stato molto positivo, il team guidato da Luciano Spalletti ha subito in queste ore comunque una brutta tegola.

Napoli, tegola improvvisa per Luciano Spalletti: problema muscolare per Diego Demme

Come comunicato dallo stesso Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, Diego Demme non si è infatti allenato con il resto del gruppo per un problema muscolare. Giacomo Raspadori, invece, ha prima svolto una sessione di allenamento personalizzato e poi delle terapie.

Anche se Diego Demme non sta giocando per colpa della grandissima stagione disputata da Stanislav Lobotka, per Luciano Spalletti l’infortunio del tedesco è comunque una brutta notizia. Il Napoli, tra le gare di campionato e le due sfide di Champions League contro il Milan, avrà infatti un calendario molto serrato e la presenza dell’ex Lipsia potrebbe essere molto utile per qualche rotazione. Nei prossimi giorni, di fatto, ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista.