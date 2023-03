Thierry Henry lascia i napoletani senza parole: la sentenza da impazzire

Il Napoli attende di conoscere il nome dell’avversario ai quarti di finale di Champions. Henry, intanto, fa sognare i tifosi azzurri.

I timori espressi da una larga fetta della tifoseria nella scorsa estate, in seguito all’addio dei 4 senatori, appartengono ormai al passato. Il Napoli infatti, grazie al lavoro fatto in sede di mercato dalla dirigenza e sul campo da Luciano Spalletti, è diventato un carro armato capace di dettare legge e fare la voce grossa sia in Italia che in Europa. Al punto da impressionare diversi addetti ai lavori, come ad esempio Thierry Henry. Lo scudetto, ad esempio, è vicino ed in città è già partito il conto alla rovescia.

La festa, calendario alla mano, dovrebbe scattare tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio tuttavia non è da escludere che possa iniziare prima, in caso di ulteriori scivoloni dell’Inter al momento seconda. I 18 punti di vantaggio sui nerazzurri rappresentano un margine concreto che la truppa di Spalletti proverà a migliorare ulteriormente prima della sosta dovuta agli impegni delle nazionali.

Domenica il calendario propone la trasferta sul campo del Torino. Un avversario in salute, capace di battere il Bologna ed il Lecce nelle ultime due giornate, ma comunque alla portata dei partenopei. L’Inter, invece, ospiterà la Juventus intenzionata a risalire in classifica. Un big match complesso, che indirettamente potrebbe favorire proprio il Napoli. Oltre al tricolore, il club punta a vincere pure la Champions League. Un traguardo alla portata, secondo Henry e Jamie Carragher.

Napoli, Henry e Carragher parlano della Champions

I due, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della ‘CBS Sports’, hanno parlato degli imminenti sorteggi. “Ai quarti di finale – ha affermato l’ex attaccante dell’Arsenal – vorrei vedere il Napoli contro una big. Per me il Napoli può davvero vincere la Champions”. Dello stesso parere l’ex difensore del Liverpool.

“Io penso che se il Napoli vincesse la Champions sarebbe una delle più grandi storie di calcio dei prossimi anni”. Parole e musica per i tifosi che, nella giornata odierna, scopriranno il nome del prossimo avversario. L’urna contiene avversari temibili quali il Real Madrid, il Manchester City ed il Bayern Monaco. Possibile, inoltre, l’accoppiamento con il Benfica, il Milan e l’Inter. Il momento della verità sta per arrivare ma il Napoli non teme nulla.