“Milan o Napoli?”: la doppia confessione dell’ex Inter lascia senza parole

Il Napoli affronterà il Milan ai quarti di Champions, ma bisogna registrare una confessione di un giocatore che ha lasciato senza parole.

Il Napoli di Luciano Spalletti continuando la propria corsa sia in campionato che in Champions League. Gli azzurri, di fatto, stanno dominando la nostra Serie A e si sono anche qualificati per i quarti di finale della massima competizione europea per club.

Una confessione sulla sfida tra il Milan di Pioli ed il Napoli di Spalletti ha spiazzato tutti (LaPresse) ultimecalcionapoli.itI partenopei, dopo il successo di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno vinto mercoledì sera anche il match di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Per il Napoli questo è un traguardo storico, visto che non si è mai qualificati nella sua storia per i quarti di finale della massima competizione europea per club.

Tuttavia, almeno sulla carta, gli azzurri hanno anche l’occasione di poter andare avanti nell’edizione della Champions League. L’urna di Nyon ha infatti regalato agli uomini di Luciano Spalletti prima il derby tutto italiano contro il Milan di Stefano Pioli ed una possibile semifinale con la vincente della doppia sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Benfica. Proprio sul team lusitano bisogna registrare alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere.

Champions, la confessione di Daniele Adani: “Quarti di finale tra il Napoli ed il Milan? Preferisco la modernità alla storia”

Daniele Adani ha infatti parlato così alla ‘Bobo Tv in onda su Twitch’: “Spero di sbagliare, ma dico che sarà il Benfica che giocherà la finale di Champions League. Chi preferisco che passi il quarto di finale tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti? Gli azzurri perché preferisco la modernità alla storia”.

Ma non solo l’ex giocatore ha commentato il sorteggio di Champions League. Lo stesso Luciano Spalletti si è espresso così a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ sulle prossime sfide europee del suo Napoli: “Non volevo incontrare un’italiana. Solo gli incompetenti dicono che questo è stato un buon sorteggio. Il Milan è la Champions, solo Paolo Maldini ne ha vinte 5”.