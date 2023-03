“Noi esultammo, ma poi…”: Napoli, l’avvertimento arriva direttamente da Milano

Il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà il Milan ai quarti di finale di Champions League, ma per gli azzurri bisgna registrare un avvertimento

Dopo aver battuto mercoledì sera l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner nel match di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, il Napoli è riuscito a guadagnarsi per la prima volta nella sua storia i quarti di finale.

Gli azzurri già conoscono il prossimo avversario, considerando che nella giornata di ieri ci sono stati proprio i sorteggi a Nyon. Il Napoli di Luciano Spalletti ha pescato dall’urna il derby tutto italiano contro il Milan di Stefano Pioli.

Il team partenopeo, considerando i 20 punti di distacco in classifica, è sicuramente favorito sulla carta per il passaggio del turno, anche se si sa che i derby nelle coppe europee sono tutta un’altra storia rispetto a quello che accade in campionato. Nonostante questo, qualche tifoso azzurro ha comunque esultato per l’esito del sorteggio di Nyon. Proprio su questa gioca di qualche sostenitore partenopeo ci sono state alcune dichiarazioni che stanno facendo molto rumore.

Napoli, l’avvertimento di Mario Suma: “Noi esultammo, ma poi il Deportivo La Coruna eliminò il super Milan”

Mario Suma, giornalista e direttore di Milan Tv, ha commentato su ‘Milannews.it’ la reazione di alcuni tifosi del Napoli sul sorteggio: “Occhio che nel calcio non c’è nulla di scritto. Mi ricordo quel grave errore che feci 19 anni fa, ovvero quando esultammo quando sapemmo che avremmo sfidato il Deportivo La Coruna, che poi ci eliminò”.

Il noto giornalista e milanista ha poi concluso: “Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono giovani e forti come quel Kakà e quel Shevchenko, per loro tutto è possibile e tutto sembra già proiettato e predefinito. Ecco, esatto. Sembra…”. Queste parole di Mario Suma troveranno sicuramente d’accordo anche lo stesso Luciano Spalletti, visto che ha dato degli incompetenti a chi ha pensato che il sorteggio di Nyon sia stato favorevole al suo Napoli.