Napoli, Spalletti sorpreso in diretta: la confessione lascia i tifosi senza parole

Il Napoli ha sbancato anche allo Stadio Grande Torino e ha conquistato altri tre punti in Serie A: le parole di Luciano Spalletti.

IL Napoli ha vinto anche contro il Torino e ha conquistato altri tre punti pesantissimi in Serie A. Osimhen, Kvartaskhelia e Ndombélé ci hanno messo la firma. Le parole di Luciano Spalletti nel post-partita.

Luciano Spalletti è soddisfatto della sua squadra e di quanto di splendido i suoi giocatori stanno compiendo, tanto in Serie A quanto in Champions League. Anche contro il Torino gli azzurri sono stati una certezza.

In conferenza stampa ha detto la sua Luciano Spalletti: “Fanno venire il dubbio che le inseguitrici facciano poco, ma stiamo facendo cose straordinario. Non è colpa o demerito di chi insegue, ma è merito dei calciatori del Napoli“. Ma il suo discorso non è finito qui.

Napoli, dopo il Torino ha parlato Spalletti: elogi su elogi per i suoi calciatori

Così ha parlato Luciano Spalletti a ‘Dazn’nel post-partita di Torino-Napoli: “Le finalizzazioni di Osimhen e quel fatto di andarci di testa come sa fare soltanto lui hanno evidenziano questa grandissima qualità che ha. Sul terzo gol risaltano il tacco di Kvaratskhelia, il grandissimo cross di Olivera e il colpo di testa di Osimhen. Ma guardate quello che fa Di Lorenzo: da un fallo laterale fa un taglio in mezzo al campo, fa l’uno-due lungo trenta metri e porta palla a sinistra per permettere che ci sia il largo dove sviluppare l’azione”.

“Non è che il Napoli – ha continuato – si limiti a loro due, è tutto allargato a tutti i componenti della squadra. Di Lorenzo ha fatto una partita stratosferica, da campione, da extraterrestre. La continuità, questa aggressione come quella di Kim che non sono facili da trovare. Allora te ne privi difficilmente“. E poi ha spiazzato: “Ho qualche timore, c’è la partenza dei nazionali e sono cose che possono disturbare e ti fanno essere meno pronto. Invece la reazione è stata micidiale. Abbiamo preso un vantaggio verso qualcuno e l’abbiamo portata a casa”.

E infine sul capitano azzurro ha aggiunto ancora: “Di Lorenzo è quello che ha grandissima personalità, grandissimo carattere. Perciò ha tranquillizzato Kvara prima del rigore. Come Osimhen, Kim, Rrahmani sta diventando un leader di assoluto valore. Questi giocatori a volte riescono a infondere quella tranquillità e quella forza che possono far decidere il compagno di squadra. E fanno bene a manifestarle”.