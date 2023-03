Torino-Napoli, Spalletti ha deciso: la tripla sorpresa spiazza tutti

Per la gara del suo Napoli contro il Torino di Ivan Juric, Spalletti ha in mente di far giocare tre calciatori diversi rispetto a mercoledì.

Dopo aver battuto allo Stadio Diego Armando Maradona prima l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in campionato e poi l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner in Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti giocherà quest’oggi contro il Torino di Ivan Juric.

I granata arrivano al match contro il Napoli dalla vittoria interna contro il Bologna di Thiago Motta e dal successo del Via del Mare di una settimana fa contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni. Al netto delle difficoltà della gara dello Stadio Olimpico di Torino, il Napoli ha tutta l’intenzione di ottenere un altro successo.

Con una vittoria, anche per via degli scontri diretti Lazio-Roma e Inter-Juventus, il team partenopeo metterebbe di fatto un altro grosso mattone verso la vittoria finale del campionato italiano. Anche per questo, nonostante la gara di mercoledì sera contro l’Eintracht di Francoforte, Luciano Spalletti non ha in mente di compiere un grande turnover.

Torino-Napoli, Spalletti ha pronti tre cambi rispetto al match contro l’Eintracht

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il tecnico toscano effettuerà solo tre cambi rispetto all’undici sceso in campo al Maradona per la gara di Champions League contro il club tedesco. Sulla corsia sinistra, infatti, ci sarà Mathias Olivera al posto di Mario Rui, mentre Elmas sostituirà Zielinski nella zona centrale. In attacco, invece, ci sarà la solita staffetta tra Politano e Lozano, con quest’ultimo che sarà titolare.

Luciano Spalletti, di fatto, vuole continuare a professare la filosofia di pensare a partita per partita. Il tecnico ha ribadito questo concetto nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Torino: “Non ci si deve mai fermare a scavare in profondità. Ho grande rispetto per i granata, che stanno facendo un grande campionato. Può succedere che c’è qualche titolare differente alla sfida precedente. Ci si prepara una gara alla volta, le alternanze sono in base alla forma dei singoli”.