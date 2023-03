Napoli, lutto per De Laurentiis: il messaggio del presidente condiviso sui social

“Era un amico, con lui grande sintonia”, si legge nel tweet di condoglianze del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis

Il Napoli piange per un lutto che coinvolge il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli sta facendo una stagione straordinaria, costellata da record su record.

I gol di Osimhen, le gesta di Kvaratskhelia. La storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Le idee di Luciano Spalletti ed il talento dei campioni azzurri stanno rivoluzionando il modo di giocare al calcio in Italia e stanno costruendo un modello, ormai europeo, di calcio.

Tutti in Europa si sono accorti di questa squadra e stanno cominciando ad apprezzarne le sfaccettature. La coppia d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia, il centrocampo dettato dal cervello di Lobotka e Zielinski, la difesa Insuperabile di Kim ma anche intelligente di Di Lorenzo. tutto sta funzionando in una stagione straordinaria dove sembra che niente possa fermare questo Napoli.

Il dominio è totale, 64 gol fatti e solo 16 subiti in 27 partite.

E attualmente è forte l’interesse dei top club europei verso i principali giocatori del Napoli. Uno su tutti Osimhen, nel mirino di diverse squadre che vorrebbero provare a portarlo via a De Laurentiis. Il Psg e Il Manchester United in prima fila, che hanno già offerto cifre astronomiche per l’attaccante nigeriano del Napoli.

Napoli, De Laurentiis piange un vecchio amico

Non tutto, però, va per il meglio. Almeno per quanto riguarda i sentimenti di Aurelio De Laurentiis. In una stagione perfetta, il patron azzurro oggi piange Francesco Maselli, detto Citto, venuto a mancare a 93 anni.

“Un grande regista e un grande amico, con lui avevo molta sintonia”, si legge nel tweet di Aurelio De Laurentiis di condoglianze alla famiglia.

Citto Maselli è stato uno dei più importanti registi italiani. Tra i suoi film ricordiamo “Gli sbandati”, “Gli indifferenti”. Tra i numerosi premi da lui ricevuti ricordiamo un Global Award, un premio Federico Fellini e un premio alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.

Una macchia nera nella stagione straordinaria di Aurelio De Laurentiis. E forse sarà anche dedicato a lui il trionfo azzurro a fine stagione.