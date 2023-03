🔴 Occhio Napoli, tegola improvvisa: si è fatto male prima dei quarti

Il Napoli ha battuto il Torino di Ivan Juric, ma per Luciano Spalletti bisogna registrare una ‘brutta tegola’ per la sfida con il Milan.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto anche il Torino. Gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno travolto la squadra di Ivan Juric con un nettissimo 4-0 con la doppietta di Victor Osimhen, il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia ed il primo sigillo in azzurro in campionato di Ndombele. I partenopei, dopo la sosta per le nazionali, sono attesi dalla partita contro il Milan.

Proprio il team di Stefano Pioli sembrava che fosse uscito dal periodo di crisi dello scorso gennaio, ma nelle ultime tre partite di campionato ha totalizzato solo un punto. I rossoneri, infatti, hanno perso le ultime due trasferte contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Udinese di Andrea Sottil, mentre in casa hanno pareggiato contro la Salernitana di Paulo Sousa.

A preoccupare i sostenitori dei rossoneri è soprattutto la prestazione fornita dalla loro squadra del cuore contro l’Udinese. Il Milan, di fatto, non è mai stato in partita contro i friulani, i quali hanno condotto la gara sin dal primo minuto. A causa di questa sconfitta la situazione del ‘Diavolo’ in campionato si è molto complicata.

Il Milan, infatti, è ancora quarto in classifica, ma ha solo un punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho quinta. I rossoneri, dopo la sosta per le nazionali, sono attesi dal super match contro il Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, in attesa della gara contro i partenopei, bisogna registrare un’importante notizia.

Napoli, Messias è al lavoro per tornare per la doppia gara di Champions League

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Junior Messias ha svolto alcuni esami che hanno dato un positivo. Il calciatore rossonero, di fatto, starebbe recuperando dalla lesione al bicipite femorale che gli ha fatto saltare le gare contro la Salernitana e contro l’Udinese.

La settimana prossima ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sulle condizioni di Messias, il quale ha tutta l’intenzione di rientrare per il doppio confronto con il Napoli di Luciano Spalletti.