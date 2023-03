😱 Mercato Napoli, ufficialità a breve: la Juventus paga De Laurentiis

Il Napoli è atteso dalla gara contro il Milan, ma per De Laurentiis bisogna registrare una notizia di mercato direttamente dalla Juventus.

Dopo aver battuto l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner nel match di ritorno dell’ottavo di finale della Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti è arrivato alla sosta di marzo con un altro netta vittoria. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno battuto in trasferta il Torino di Ivan Juric con un secco 0-4.Â

Con questo successo, visto anche il ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la squadra partenopea ha aumentato a 19 punti il proprio vantaggio sul secondo posto, ora occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il Napoli, una volta terminata la sosta, è atteso dalla prima sfida al Milan di Stefano Pioli.I rossoneri, infatti, sfideranno i partenopei anche ai quarti di finale di Champions League.

In attesa delle tre sfide contro il Milan, con questa sosta è tornato di fatto sotto la luce dei riflettori il calciomercato. In casa partenopea, infatti, si sta discutendo molto sul futuro di Victor Osimhen, considerando che è seguito dalle migliori squadre europee: da quelle di Premier League al ricchissimo PSG.Â

Mercato Napoli, la Juventus riscatterà Milik dal Marsiglia: pronto un ricavo anche per il club di Aurelio De Laurentiis

Tuttavia, proprio in queste ore, bisogna registrare una notizia che ‘unisce’ la Juventus ed Aurelio De Laurentiis. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus di Massimiliano Allegri prenderà Arkadiusz Milik a titolo definitivo. Il centravanti polacco è arrivato in prestito l’estate scorsa dal Marsiglia, ma i contatti con il club transalpino sono stati già avviati.

Di questa trattativa, che entrerà nel vivo il mese prossimo, è parte interessata anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo ha infatti una percentuale del 20% sulla futura cessione di Milik da parte del Marsiglia ad un altro club.Â