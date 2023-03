🚨 Sarri beffa il Napoli: si porta via il top player

Maurizio Sarri vuole un top player del Napoli per alzare il livello qualitativo della sua Lazio: pronto l’assalto in estate

Il Napoli è fermo come tutte le altre squadre per la sosta delle nazionali. Un’ottima occasione per ricaricare le batterie in vista del rush finale di una stagione che ha avuto diverse anomalie come il Mondiale di Qatar 2022 giocato tra novembre e dicembre. I partenopei sono al primo posto in classifica e in piena lotta per arrivare in fondo alla Champions League. Le due partite contro il Milan possono dire tanto sulla stagione della squadra di Luciano Spalletti.

Le uniche due sconfitte in campionato sono arrivate contro l’Inter e la Lazio. Quest’ultima, in particolare, ha trovato tre punti allo stadio Maradona al termine di un’ottima prova dal punto di vista difensivo. Sarri ha annullato i punti di forza del Napoli, trovando poi un gran gol per la vittoria con un tiro dalla distanza di Matias Vecino. Ed è proprio l’ex allenatore dei partenopei che vorrebbe Piotr Zielinski, che tano bene ha fatto in quei due anni in cui lo ha allenato.

Napoli, Sarri vuole Zielinski: servono 40 milioni

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Sarri vuole portare Piotr Zielinski alla Lazio, ma per lasciarlo andare Aurelio De Laurentiis vuole incassare almeno 40 milioni di euro. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e in caso di mancato rinnovo, il club partenopeo dovrebbe cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. La scorsa estate era stato vicino al West Ham, una destinazione alla fine rifiutata da parte del giocatore. Spunta, inoltre, un retroscena che riguarda il rapporto tra Sarri e Zielinski.

Al termine della partita tra Napoli e Lazio, Zielinski sarebbe andato negli spogliatoi della squadra ospite per complimentarsi con il suo ex allenatore. L’ostacolo principale per questo trasferimento è l’ingaggio del giocatore, che ammonta a oltre 4 milioni di euro a stagione. Dunque, servirebbe che il polacco si decurtasse lo stipendio di almeno un milione di euro per essere allenato dal suo maestro, che lo ha allenato nel 2016/17 e nel 2017/18.