🔴 Napoli, guaio Osimhen: è successo poco fa, tifosi increduli

Osimhen, imprevisto pesante. L’accaduto lascia di sasso i tifosi del Napoli e quelli africani.

Victor Osimhen sta disputando una stagione straordinaria. Il suo record di gol in campionato, e più in generale le sue prestazioni lo hanno reso protagonista di un Napoli esagerato.

Il primo posto in campionato e la storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League sono due traguardi eccezionali per una squadra che, negli ultimi anni, aveva dovuto vivere diverse delusioni.

Quest’anno il nigeriano sembra infallibile. Grazie all’aiuto di Luciano Spalletti è riuscito a migliorare e smussare quegli angoli che, fino all’anno scorso, l’avevano ogni tanto limitato. Oggi Osimhen gioca con intelligenza ogni pallone, corre su ogni pallone e combatte per aiutare la squadra. E con lui tutti gli altri, che ipnotizzati dalla voglia che l’attaccante mette quando scende in campo, non si risparmiano.

Osimhen, incubo nazionale

Le prestazioni di Victor Osimhen, tuttavia, calano inspiegabilmente quando indossa la maglia della nazionale, la Nigeria.

L’eliminazione agli ottavi di finale della scorsa Coppa d’Africa, e soprattutto la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar sono un po’ l’altra faccia della medaglia di un calciatore che quando cambia maglia non riesce a trovare spunti.

L’eliminazione agli spareggi con il Ghana, nel marzo 2022, scatenò l’ira dei tifosi nigeriani che invasero il campo mettendo a soqquadro lo stadio di Abuja.

Oggi continua il percorso negativo di Victor Osimhen in nazionale.

Al Nabuja National stadium, la sua Nigeria ha perso la prima partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. La Nigeria deve arrendersi alla Guinea-Bissau per 1-0. Alla rete, decisiva, di Mama Balde non riesce a rispondere l’attacco nigeriano formato da Osimhen, Lookman e Iheanacho. Brutta sconfitta, dunque, per la nazionale nigeriana, che si trova subito ad inseguire nel suo girone composto da Guinea-Bissau, Sierra Leone e Sao Tomè e Principe. Dall’altro lato, Sierra Leone e Sao Tomè e Principe hanno pareggiato 2-2 nella partita di esordio delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.