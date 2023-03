Napoli-Spalletti, l’incontro in programma cambierà già tutto?

Luciano Spalletti ha accettato l’incontro per risanare il rapporto, altra soddisfazione in arrivo per il tecnico toscano.

La carriera di Luciano Spalletti è costellata di rapporto controversi con i capitani delle squadre che ha allenato. Uno su tutti, quello che l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

L’ultimo anno di Totti ai giallorossi fu teatro di una vicenda durata quasi tutta la stagione. Protagonista il rapporto tra la bandiera della Roma e l’attuale allenatore del Napoli, nel quale il primo accusava il secondo di averlo “cacciato” da casa sua.

In quell’anno Totti venne infatti utilizzato poco e male dal tecnico toscano. Con Luciano Spalletti aveva ormai perso ogni legame al punto da parlarsi soltanto per “buongiorno e buonasera” (come dichiarato dallo stesso Totti in un’intervista dell’epoca).

Nel dicembre dello scorso anno l’ex capitano della Roma ha parlato ai microfoni del canale Twitch BepiTv1. “Mi piacerebbe riparlare con Spalletti, mi dispiace che il nostro rapporto sia finito così”, queste le parole di Totti che commentò in questo modo l’ipotesi di un chiarimento.

Nell’intervista Totti commentò anche l’attuale situazione del Napoli, definendo impressionante la stagione degli azzurri e dichiarando di poter andare molto lontano ascoltando l’allenatore. Infine, commentando la sua ultima stagione da calciatore, Totti dichiarò tutto il suo dispiacere nel vedersi sempre meno preso in considerazione nonostante le prestazioni di livello elevato.

Napoli, altra soddisfazione per Spalletti?

Oggi, in occasione della cerimonia presso il Maschio Angioino di Napoli per la consegna del Premio Bearzot, vinto da Luciano Spalletti, l’inviato de Le Iene Filippo Roma ha fermato l’allenatore azzurro per proporgli un incontro con Francesco Totti.

Spalletti ha risposto positivamente alla domanda del giornalista dichiarandosi contento delle sue parole e proponendo al giornalista di scegliere luogo e data dell’incontro, che sicuramente si terrà.

Una promessa importante, quella dell’allenatore del Napoli. La sua stagione, già permeata di soddisfazioni tra l’imminente scudetto e il passaggio del turno in Champions League, potrebbe coronarsi con il recupero del rapporto con uno dei più grandi calciatori della storia.