“Il successore di Osimhen”: Napoli, non ci sono più dubbi sul nome

Il Napoli è atteso da una seconda parte di stagione molto intensa, ma bisognare registrare importanti novità in sede di calciomercato.

Con il campionato fermo per gli impegni delle varie nazionali, paradossalmente, la voglia dei tifosi del Napoli di festeggiare il terzo Scudetto della loro squadra del cuore è aumentata a dismisura.

Il capoluogo campano, di fatto, in questi giorni è stato quasi ‘coperto’ del tutto dall’azzurro delle bandiere e degli striscioni messi dai cittadini napoletani. Al netto di questo super entusiasmo da parte dei sostenitori azzurri, Luciano Spalletti, nel corso della cerimonia del premio ‘Enzo Bearzot’, ha ammesso di avere stipulato un accordo con la squadra: “Con i giocatori ho fatto un patto, ovvero quello di continuare a lavorare. Poi vedremo si festeggerà”.

Nel frattempo, in attesa della gara di campionato di domenica prossima allo Stadio Diego Armando contro il Milan di Stefano Pioli, in casa partenopea bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il sostituto di Victor Osimhen.

Mercato Napoli, il club partenopeo punta Rasmus Hojlund come possibile sostituto di Victor Osimhen: i dettagli

Il portale ‘tuttomercatoweb.com’ ha infatti fatto il punto sulla ricerca da parte della società partenopea del giocatore che potrebbe sostituire il nigeriano, in caso di una sua cessione: “Il Napoli considera Rasmus Hojlund il successore di Osimhen. E’ presto per indicare un possibile scenario di mercato, ma quello che si può dire è che l’Atalanta lo valuta almeno 40 milioni di euro”.

L’approfondimento sulla situazione dell’attaccante di Gian Piero Gasperini poi continua: “Su Hojlund bisogna stare attenti anche all’interesse sia di squadre italiane, vedi il Milan di Maldini e Pioli, che di Premier League: soprattutto il ricchissimo Newcastle e l’Arsenal di Mikel Arteta. L’Atalanta, di fatto, è pronta ad ottenere un’altra importante plusvalenza, visto che l’estate scorsa ha preso il danese dallo Sturm Graz per ‘soli’ 17 milioni di euro”.