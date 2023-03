Italia, spunta la richiesta di Mancini a uno dei ‘napoletani’ in nazionale

In attesa del ritorno del campionato, Roberto Mancini ha richiesta in particolare per un giocatore del Napoli di Spalletti.

Una volta terminata questa sosta per gli impegni della varie nazionali, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un mese di aprile che potrebbe cambiare l’intera storia del club partenopeo.

Gli azzurri, infatti, sono chiamati da un lato a chiudere il discorso Scudetto. Mentre dall’altro hanno di fronte a loro il quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Il primo match dopo la sosta è proprio contro i rossoneri, ma in questo caso si sta parlando ‘semplicemente’ di campionato.

Domenica prossima, infatti, i rossoneri saranno allo Stadio Diego Armando Maradona per cercare di ottenere dei punti importanti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli di Luciano Spalletti, invece, ha tutta l’intenzione di chiudere il prima possibile il discorso campionato. Per poi concentrarsi sulla massima competizione europea per club. Tuttavia, in attesa di questo mese di aprile così intenso, un giocatore azzurro può già esultare per aver raggiunto un proprio obiettivo.

Italia, Roberto Mancini schiererà Matteo Politano questa sera contro Malta: ecco la richiesta del CT

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Matteo Politano è riuscito a conquistarsi un posto da titolare nella gara di questa sera dell’Italia di Roberto Mancini contro Malta. Il CT, oltre all’esterno del Napoli, schiererà sulle fasce anche Wilfried Gnonto del Leeds.

Questi due calciatori, di fatto, sono stati i principali artefici della reazione dell’Italia nella seconda frazione di gara nel match di giovedì scorso dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra di Gareth Southgate. Roberto Mancini, sempre come raccolto dal quotidiano sportivo, chiederà questa sera sia a Politano che a Gnonto uno speciale compito. I due esterni, infatti, dovranno cercare di fare dei dribbling per creare superiorità numerica e cross per il nuovo arrivato in azzurro, ovvero Mateo Retegui.

Dopo la mancata convocazione dell’Europeo del 2021, vinto poi proprio dall’Italia di Roberto Mancini, la titolarità di questa sera contro Malta può sicuramente essere considerata una ‘piccola rivincita’ dello stesso Matteo Politano.