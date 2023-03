🟥 Milan-Napoli, Pioli nei guai: nuovo stop dopo Kalulu

Nelle prossime settimane il Napoli di Spalletti e il Milan campione d’Italia si affronteranno in diverse importanti occasioni.

In queste ore i tifosi delle squadre di Serie A sono ‘in vacanza’ in una domenica senza campionati e con al lavoro solo le nazionali di calcio. Anche per il Napoli di Luciano Spalletti e per i suoi tifosi vale lo stesso discorso e la capolista si gode questi giorni in netto vantaggio rispetto alle avversarie. In città l’entusiasmo è incredibile e striscioni e bandiere sono addobbati ormai ovunque.

Dopo la sosta il Napoli affronterà in campionato il Milan campione d’Italia, un impegno che paradossalmente conta soprattutto per i rossoneri. La capolista ha un netto vantaggio sulle rivali mentre i rossoneri non possono permettersi passi falsi, impegnati nella corsa per la qualificazione alla Champions League.

Napoli e Milan, per uno strano scherzo del destino, si affronteranno per ben tre volte in pochi giorni e oltre al campionato è prevista una doppia sfida storica. I due club si sfideranno in un derby italiano nei Quarti di finale di Champions League e gli azzurri possono davvero sognare. La formazione partenopea è la favorita nella parte alta del tabellone e la strada per gli azzurri verso una leggendaria finale non è utopia. Il Napoli, in caso di successo, affronterebbe infatti la vincente tra Inter e Benfica, non è escluso quindi un altro derby.

Napoli-Milan, nuovo stop per Pioli

Nella mattinata in casa Milan si è fermato il giovane difensore francese Pierre Kalulu. Questa non è però l’unica brutta notizia per il club rossonero. Come riportano alcuni media svedesi, in queste ore, si è fermato l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore ha accusato un problema fisico in Nazionale e per questo motivo ha svolto un allenamento solo personalizzato. I contenuti sul fastidio fisico non sono chiari, ma intanto il club rossonero è già in preallarme.

Il club rossonero arriva a questa sfida con il Napoli non nelle migliori condizioni e nonostante il recente cambio modulo c’è preoccupazione. Il Milan non appare un avversario insormontabile, e il club di Spalletti parte con i connotati di grande favorito nel derby nazionale.