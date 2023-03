Napoli, De Laurentiis può sorridere: la Juventus lo ha fatto davvero

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, oltre per la conferma di Luciano Spalletti, può esultare anche per un’altra notizia.

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, il Napoli di Luciano Spalletti ha chiuso prima della sosta con la vittoria in trasferta contro il Torino di Ivan Juric.

Il Napoli è atteso ora dalla gara di domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Stefano Pioli, ma per i tifosi azzurri questi ultimi giorni sono stati comunque molto importanti, considerando l’annuncio di Aurelio De Laurentiis arrivato nel corso di questa settimana.

Il patron partenopeo, nel corso della consegna del premio ‘Enzo Bearzot’ a Luciano Spalletti, ha infatti annunciato la permanenza anche l’anno prossimo sulla panchina del Napoli proprio del tecnico toscano. Tuttavia, oltre che per la conferma dell’ex allenatore dell’Inter, i tifosi partenopei possono esultare anche per alcune notizie di mercato su un altro artefice di questa super stagione.

Napoli, la gioia di De Laurentiis: La Juventus non segue più Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo

Cristiano Giuntoli, di fatto, resterà sotto l’ombra del Vesuvio per almeno un altro anno. Sul direttore sportivo partenopeo si era registrato il forte interesse della Juventus che, però, ha virato su un altro obiettivo. Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo per convincere Andrea Berta.

L’attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, sempre come raccolto dal quotidiano sportivo italiano, è in cima alla lista dei desideri della Juventus. Mentre i vari Tare, Campos e Massara sono al momento in seconda fila. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, quindi, l’anno prossimo ripartirà da due certezze fondamentali per questo probabilissimo Scudetto: Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Il direttore sportivo azzurro, di fatto, avrà il compito di rendere ancora più competitiva una squadra che sta dominando sia in Italia che in Europa. Il primo aspetto che dovrà affrontare Cristiano Giuntoli è sicuramente il futuro di Victor Osimhen. Sul nigeriano, infatti, bisogna registrare il fortissimo interesse di vari top club europei, soprattutto quelle di Premier League.