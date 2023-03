Roma, Tiago Pinto ‘respinge’ Mourinho: il nome che può far scattare l’allarme

Una disparità di vedute che preoccupa i tifosi. In casa Roma c’è un nome che mette in netta contrapposizione Josè Mourinho e Tiago Pinto.

Il calciomercato estivo è ancora molto lontano, ma si sa che in periodi di sosta per le nazionali si torna a parlare di quelle che potrebbero essere le strategie dei club. Capire come ci si muoverà da qui ai prossimi mesi, soprattutto per quelle squadre che già da adesso hanno bisogno di mettere in piedi una programmazione per cercare di non farsi trovare impreparati. Molto dipende sempre da quello che sarà l’epilogo finale, il piazzamento raggiunto e come, quindi, ci si dovrà regolare anche in virtù del prossimo anno.

La Roma, ad esempio, sta cercando di muoversi in largo anticipo per provare a spiazzare le avversarie. La squadra giallorossa ha ancora molto da dire da qui alla fine. C’è da giocarsi l’Europa League ed inseguire il piazzamento Champions, due obiettivi che anche Josè Mourinho vuole perseguire da qui alla fine.

C’è, poi, il lavoro che si fa lontano dal campo. L’operato dei club, che si svolge sui tavoli del mercato, tra agenti e dirigenti. Serve sempre, però, quell’unità di intenti tra le parti, necessari a presentare poi ai tifosi delle squadre che possano essere coerenti tra necessità societarie e dettami tecnico-tattici. In casa Roma, però, questo aspetto potrebbe portare a dei problemi.

Roma, Mourinho ha chiesto Cuadrado: ci sono dubbi per Tiago Pinto

Uno dei giocatori che piace a Josè Mourinho gioca attualmente in casa Juventus ma alla fine della stagione svestirà la maglia bianconera. Parliamo di Juan Cuadrado: il colombiano vedrà il suo contratto scadere a giugno, e dunque cambierà casacca. Mourinho sarebbe interessato a portarlo nella capitale, attratto dalle sue doti soprattutto tattiche.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, però, ci sarebbe dubbi seri da parte di Tiago Pinto. Il direttore sportivo dei giallorossi – si legge – non vedrebbe di buon occhio l’idea di investire sul colombiano a causa dell’età (35 anni a maggio). Chi avrà la meglio dunque? L’allenatore portoghese con la sua richiesta o la reticente del ds? Da qui ai prossimi mesi avremo la risposta. La speranza dei tifosi è che proprio questa disparità di vedute non possa accendere un campanello d’allarme.