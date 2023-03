Festa Scudetto Napoli: la proposta dal Comune scatena le polemiche

Festa Scudetto, Napoli si prepara alla grande. Attenzione però alla proposta che arriva dal Comune e che scatena le polemiche dei tifosi.

Che il clima sia già euforico, non serve certe l’oracolo per capirlo. I diciannove punti di vantaggio sulla seconda hanno rilassato (e non poco) persino una città scaramantica come quella di Napoli. Festoni, bandiere, striscioni e chi più ne ha, più ne metta. La festa Scudetto è già una realtà tra i vicoli del cuore cittadino, in attesa soltanto che la matematica del campionato possa dare il via ad un qualcosa atteso per oltre trentatré anni.

Già, mentre il Napoli si interroga sul come, Napoli si interroga semplicemente sul quando. Quando cadrà il giorno della tanto agognata aritmetica? Contro chi potrà festeggiare il terzo Scudetto il popolo azzurro? Le prime e più plausibili proiezioni porterebbero tutte ad un’unica data: quella del 29 aprile. Al Maradona sarà ospite la Salernitana, cugina ma anche rivale dei partenopei. Rivale al punto che gli ultras granata hanno già ‘minacciato’ di non consentire festeggiamenti dell’eventuale tricolore napoletano, tra i vicoli e la provincia della città di Salerno.

Festa Scudetto Napoli, dal Comune di Salerno arriva la proposta insolita: si accendono le polemiche

“E invece ben vengano i festeggiamenti dei napoletani trapiantati a Salerno o di fede azzurra”: smentisce tutti Antonio Cammarota, consigliere presso il Comune di Salerno. Il quale poi aggiunge un’insolita proposta: “A patto, però, che magari sui balconi gli stessi potrebbero apporre sia la bandiera della squadra di Spalletti che quella granata. Così da alimentare quel sentimento che lo sport è anche amicizia e rispetto”.

Ai microfoni di ‘LiraTV’, dunque, il politico salernitano lancia una strana e desueta proposta, che fa sorridere qualcuno e che, invece, infervora qualcun altro. In quel di Salerno non sono mancate le polemiche per un’uscita mediatica simile, considerando la rivalità che la tifoseria granata nutre nei confronti di quella di casa Napoli. La speranza, ad ogni modo, è che tutto possa risolversi in una semplice e bellissima festa di sport. Senza ulteriori episodi controversi tra le due tifoserie.