Napoli, episodio da brividi durante la sosta: problemi col Milan?

Brutte notizie per il Napoli in vista della ripresa: problemi contro il Milan? L’episodio durante la sosta per le nazionali dà i brividi.

Meno di una settimana e si tornerà a giocare anche in campionato. La Serie A è pronta a lasciarsi alle spalle questa ultima sosta per le nazionali, per andare fino in fondo con il rush finale di primavera. Un rush dove il Napoli spera di raggiungere quanto prima l’aritmetica certezza della vittoria del campionato. Anche a costo di macinare subito chilometri e punti contro avversari di primissimo livello, proprio come lo sarà il Milan il 2 aprile.

Milan che sarà avversario in tre atti del Napoli, tra campionato italiano e quarti di finale di Champions League. I rossoneri non vivono un felicissimo momento di forma, ma non sono neanche al centro di una crisi come fu quella dello scorso inverno. E poi, Stefano Pioli può quantomeno sorridere per alcuni importanti rientri. Se contro gli azzurri mancheranno quasi certamente gli infortunati Kalulu e Ibrahimovic, quantomeno resta fermo al proprio posto il ritrovato leader Mike Maignan.

Maignan da brividi durante la sosta: il portiere del Milan avverte il Napoli…

In campo questa sera con la sua Francia, il portiere del Milan è stato autore di un paio di interventi da brividi. Non solo per come è riuscito a determinare la vittoria dei suoi contro l’Irlanda, ma anche e soprattutto per la complessità di alcune delle parate messe in mostra. Insomma, un chiaro avvertimento anche al Napoli, come a dire: “Io sono già pronto per il vostro meglio”.

Chissà allora se superare questo Maignan sarà davvero un’impresa, persino per il tandem offensivo più forte del nostro campionato. Kvaratskhelia e Osimhen promettono battaglia, visto che all’andata nessuno dei due riuscì a firmare contro il super portiere rossonero. Il primo si guadagnò il rigore trasformato poi da Politano, mentre il secondo mancò all’appuntamento di San Siro per infortunio. Ad aprile, intanto, Magic Mike scalda i guantoni: superarlo in Napoli-Milan diventerà un problema per gli uomini di Spalletti?