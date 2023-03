“Accordo trovato”: Napoli, arriva la firma e i tifosi sono pazzi di gioia

Buone notizie per i tifosi azzurri. Il calciatore ha accettato il rinnovo, rimarrà azzurro per tante altre stagioni.

La straordinaria stagione del Napoli china parallela col timore di perdere i campioni azzurri a fine stagione.

L’altra faccia della medaglia è proprio questa per Aurelio De Laurentiis.

Una squadra che porta avanti un campionato dominando, con 19 punti di vantaggio sulla seconda. Una Storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League e la possibilità di andare ancora avanti nel torneo.

Una rosa formidabile, con due dei giocatori attualmente tra i migliori d’Europa. Un allenatore con idee spettacolari, messe in campo da interpreti altrettanto spettacolari. Tutti stanno funzionando in questo stagione per il Napoli.

E allora ecco che tutta la gioia, trasmessa anche dai tifosi pronti per la festa scudetto, in una città ormai tutta azzurra, rischia di trasformarsi in paura.

La paura di perdere qualche carpiona e fine stagione.

Napoli, buone notizie sul fronte rinnovi

Aurelio De Laurentiis sta lavorando da mesi ai rinnovi nel tentativo di blindare la maggior parte dei calciatori. Lobotka e Meret hanno già rinnovato. Lozano e Zielinski sembrano destinati a lasciare Napoli, con il patron azzurro già al lavoro per trovare dei sostituti.

Osimhen è la vera incognita del mercato. De Laurentiis dovrà fare un vero e proprio miracolo per trattenere il nigeriano, che nel frattempo ha ricevuto tantissime offerte da diversi club europei. Sarà difficile rifiutare certe cifre così come non sarà facile convincere Osimhen a restare. Pare, però, che De Laurentiis abbia un piano.

L’ultimo della lista, di cui non si era ancora parlato è Khvicha Kvaratskhelia.

Indiscusso idolo dei tifosi napoletani e non, tanto da guadagnarsi il soprannome di Kvaradona, è arrivato a Napoli in punta di piedi. Figlio di un mercato al ribasso del presidente azzurro, si è preso tutta la scena gol dopo gol, giocata dopo giocata. Oggi nessuno vorrebbe vederlo via da Napoli ma, come per Osimhen, trattenerlo non è facile.

Arrivano, tuttavia, buone notizie per i tifosi: come riportato dal giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, Kvaratskhelia ha accettato il rinnovo con il Napoli. Per lui un prolungamento fino al 2028. 4 milioni di euro lo stipendio, bonus compresi. Nessuna clausola rescissoria.