🔴 Napoli-Milan, una sola brutta notizia per Spalletti: arrivano le ultime

Una sola notizia negativa per Luciano Spalletti in vista della sfida che vedrà di fronte il suo Napoli contro il Milan di Stefano Pioli.Â

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la sosta. La squadra di Spalletti è chiamata a riprendere la marcia tenuta fino a questo momento: nel mirino, manco a dirlo, sempre lo Scudetto che rappresenta ad oggi un sogno più che realizzabile. Certo, lo stesso allenatore azzurro ha ben chiaro un aspetto: non bisogna lasciare nulla al caso. Il tecnico ora dovrà anche fare la conta delle forze, per capire in che condizioni torneranno quelli che si sono assentati per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Da qui, poi, arriveranno decisioni concrete su quella che sarà la formazione scelta dall’allenatore per la prossima sfida.

Non una partita come le altre attende il Napoli al ritorno in campo. Domenica sera lo Stadio Diego Armando Maradona ospita il Milan, la prima di tre sfide alla quale seguiranno le due partite di Champions League valide per i quarti di finale. Insomma, in tre settimane le due compagini si incontreranno per tre volte. Stefano Pioli vive una stagione turbolenta, dove le certezze sono poche e c’è bisogno di portare a casa quanti più punti possibile.

Napoli, una sola brutta notizia per Spalletti

Insomma, anche in campionato il Milan non lascerà nulla al caso. La squadra rossonera ha una necessità impellente di fare punti. L’obiettivo è quello di tenersi stretto il piazzamento Champions, ma per fare questo serve unità di intenti. La sfida contro il Napoli ha già di per sé tanti stimoli e di questo l’allenatore della squadra milanista è più che consapevole. Serve, però, anche grande applicazione contro una squadra che ha lasciato pochissimi punti per strada.

Dal canto suo, Luciano Spalletti guarda a questo match con grande attenzione. Una sola brutta notizia per l’allenatore degli azzurri, come riportato anche questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’: il tecnico, infatti, ha recuperato Raspadori che sarà dunque a disposizione per la sfida contro i rossoneri. Da valutare, invece, le condizioni di Bereszynski: il polacco non dovrebbe recuperare per la gara di domenica a causa di un problema riscontrato in nazionale. Quest’ultima, però, è l’unica notizia negativa per Spalletti che potrà contare su una vasta scelta di giocatori, al netto delle condizioni fisiche di alcuni di loro reduci dalle rispettive nazionali.