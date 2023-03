“Scendo a Napoli…”: Inter, la simpatica rivelazione di D’Ambrosio

Arriva una simpatica rivelazione da parte del difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio sulla vittoria dello scudetto del Napoli

Il Napoli se dovesse vincere le prossime cinque partite, si laureerebbe campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La data decisiva è il prossimo 29 aprile, giorno in cui, tra l’altro, arrivò il secondo successo nel 1990. La partita sarà contro la Salernitana, ma prima i partenopei dovranno superare, tra le altre, anche Milan e Juventus. Non sarà semplice, visto che ci sono due partite di Champions League proprio contro i rossoneri.

In città si respira un’aria entusiasmante, i tifosi napoletani non aspettano altro che l’aritmetica quando la loro squadra sta arrivando verso la fine della stagione. Saranno due mesi molto intensi e la speranza della tifoseria partenopea, e anche dei giocatori, è quella di essere impegnati anche in Champions League nei mesi di maggio e giugno. Nel frattempo, è arrivata una simpatica rivelazione da parte di Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter e napoletano di nascita.

Napoli, senti D’Ambrosio: “In città nel 2025…”

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato nel corso dell’evento ’18° Torneo Amici dei Bambini’: “Il Napoli è una squadra forte, basta leggere i numeri. Dopo averlo battuto abbiamo pensato di essere forti, ma abbiamo avuto troppi alti e bassi per restare attaccati a loro. Il sogno è quello di arrivare in finale di Champions, ma c’è differenza tra sogno e obiettivo. Scudetto? Se dovesse succedere, scendo a Napoli nel 2025…”. Poi su Osimhen: “Si tratta di un grande attaccante, è scomodo affrontarlo per i difensori. Non si ferma mai”.

Insomma, D’Ambrosio ha scherzato un po’ sull’eventuale vittoria dello scudetto per il Napoli. Lui che il campionato lo ha già vinto con Antonio Conte nella stagione 2020/21, al termine di una grande stagione. I partenopei sanno bene che stanno per scrivere la storia e il club è anche consapevole di poter aprire un ciclo lungo e duraturo. Magari non vincente tutti gli anni, ma restando competitivi ad alti livello proprio come si è sempre auspicato De Laurentiis nel corso della sua presidenza.