“Voglio…”: Napoli-Milan, Tonali fa impazzire i tifosi rossoneri

Il Napoli giocherà domenica contro il Milan, ma Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto impazzire i tifosi rossoneri.

Una volta terminata la sosta per i vari impegni delle nazionali, il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per tornare in campionato. Gli azzurri, infatti, domenica sera ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Stefano Pioli.

Il ‘Diavolo’ verrà nel capoluogo campano sicuramente con il coltello tra i denti, visto che ha un assoluto bisogno di fare punti. Il Milan, al netto del passaggio del turno di Champions League ai danni del Tottenham, arriva infatti alla gara contro il Napoli di Luciano Spalletti da un brutto periodo in campionato, viste le sconfitte rimediate contro la Fiorentina ed Udinese ed il pareggio casalingo contro la Salernitana.

Con questi scarsi risultati, di fatto, il Milan di Stefano Pioli è scivolato di nuovo in classifica, considerando che adesso è al quarto posto con un solo punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho. Quella di domenica per il Napoli sarà solo la prima gara delle tre partite di aprile contro il team meneghino. I rossoneri, infatti, saranno gli avversari dei partenopei anche nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Proprio su queste due gare europee bisogna registrare alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi azzurri.

Napoli-Milan, Tonali: “Champions? Voglio la finale”

Sandro Tonali, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti parlato così sull’edizione di quest’anno della massima competizione europea per club: “Champions League? Sappiamo tutti che è la competizione più bella da giocare. Non ci siamo dati un obiettivo specifico, ma siamo ambiziosi e vogliamo giocare liberi sia di testa che di gambe. Cosa chiederei a Santa Lucia per questa seconda parte di stagione? Voglio la finale, per vincerla chiaramente…”

Il centrocampista del Milan ha poi continuato il suo intervento: “In 5 minuti del match contro la Roma è crollato il castello che eravamo riusciti a costruire. Non sono riuscito a darmi ancora una spiegazione. Ripenso agli allenamenti che abbiamo fatto in quel periodo e non capisco come sia stato possibile. Siamo stati troppo fragili. E’ stata una follia avere quelle 7-8 gare, ma siamo riusciti comunque a prendere piccole cose che vanno tenute sempre con noi. Cambio modulo? Ci ha dato la svolta. Non abbiamo giocato il nostro solito calcio, ma eravamo più sicuri al mondo”.