🔴 Clamoroso Kvaratskhelia, è ufficiale: è successo prima del Milan

Il Napoli si gode la notizia sorprendente: è stata superata la concorrenza in Serie A e l’ufficialità è arrivata prima del Milan.Â

Il Napoli se la vedrà , per la 28a giornata di Serie A e per la ripresa degli impegni, con il Milan di Stefano Pioli al Diego Armando Maradona. Nel mentre è arrivata un’ufficialità che fa sorridere Aurelio De Laurentiis, la squadra azzurra e tutto il mondo legato al Napoli. Questa la sorpresa per gli azzurri.

Il Napoli, quindi, inizierà con domenica il mese di aprile. Un mese calcisticamente impegnativo ma gli azzurri non intendono farsi trovare impreparati. Perché la stagione splendida compiuta fin qui deve essere confermata.

Molti sono gli assi nella manica per la squadra e per Luciano Spalletti. Uno, tra gli altri, è Kvicha Kvaratshelia. Il georgiano, dopo le amichevoli con la nazionale, è tornato alla base. Pronto a ripartire insieme al suo club. L’ufficialità lo riguarda, ancora.

Napoli, l’ufficialità su Kvaratkhelia fa sorridere i tifosi: sarà premiato prima del Milan

Così come riferito dalla Lega Serie A, quindi: “Il premio ‘EA SPORTS Player Of The Month’ di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Milan. Match in programma domenica 2 aprile 2023. Alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona”. In totale, finora nel corso di questa stagione, le sue qualità , le sue giocate e i suoi gol gli hanno fatto conquistare il premio bene tre volte. Inoltre, Kvara è il primo giocatore in Serie A che riesce a vincere il premio due volte di seguito.

“Khvicha Kvaratskhelia – si legge ancora nel comunicato – è risultato il più votato dai tifosi sul sito. Superando campioni del calibro di Kim Min-jae del Napoli, Armand Laurienté del Sassuolo, Adrien Rabiot della Juventus e Destiny Udogie dell’Udinese”. Sono stati analizzati, per compiere la scelta: “Aspetti cruciali come il movimento senza palla. E dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco. Il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione”.