Non solo l’infortunio: Osimhen, le parole fanno tremare i tifosi del Napoli

Non solo l’infortunio a preoccupare i tifosi del Napoli. Le parole sul futuro di Osimhen fanno tremare i supporters azzurri, ecco svelato tutto.

L’infortunio è stato un macigno sull’entusiasmo del calciatore e della tifoseria, ma ora il Napoli non ha tempo per rimuginare. Victor Osimhen si ferma e alza bandiera bianca dopo l’ultima sosta per le nazionali, a causa di una distrazione muscolare all’adduttore che gli costerà almeno un paio di settimane di stop. In attesa che gli esami strumentali vadano ad accertare il grado della lesione, l’ex bomber del Lille dovrà saltare sicuramente le gare di Serie A contro Milan e Lecce.

La speranza dello staff medico del Napoli e dello stesso Luciano Spalletti è di ritrovare Osimhen in tempo per la Champions League. Il 12 aprile ci sarà il primo atto dei quarti di finale contro il Milan: un orizzonte temporale molto ristretto, con il nigeriano che è a serio rischio anche per la partita di San Siro. Un ritorno per il 18 aprile, invece, sarebbe un orizzonte certamente più plausibile, anche se tutt’altro che certo. Il Napoli è costretto a navigare a vista, così come lo stesso Osimhen. Un concetto applicabile anche per il futuro del bomber nigeriano.

Non solo l’infortunio, quale futuro per Osimhen? Le parole preoccupano i tifosi del Napoli

Dopotutto, la corte del Paris Saint-Germain si fa spietata come quella della Premier League. E a spingere Osimhen verso la Tour Eiffel è persino un campione del mondo come Emmanuel Petit. L’ex Chelsea e Barcellona è stato chiaro sul bomber del Napoli ai microfoni di ‘RMC Sport’: “Il PSG avrebbe disperatamente bisogno di un attaccante come lui…”.

“Parliamo di un calciatore che in poco tempo è diventato uno dei migliori di sempre della Serie A per gol fatti e minuti giocati – prosegue Petit – Oggi Osimhen è autore di una stagione straordinaria, migliora ogni anno. Non solo ha presenza fisica in area, ma è un ottimo finalizzatore ed ha un vero istinto omicida… E poi è un mastino, è il primo a difendere”. Parole che preoccupano i tifosi del Napoli: quanto sarà difficile per gli azzurri trattenere il nigeriano a fine campionato?