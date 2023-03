😱 Osimhen, il medico a sorpresa: cosa può succedere, le ultime

Novità in vista per Victor Osimhen: il medico che si occupa di lui ha rivelato quello che potrà succedere in un futuro non troppo lontano.

Il Napoli se la vedrà domenica al Maradona con il Milan. La squadra di Luciano Spalletti non intende concedere spazio ai rossoneri e si sta perciò allenando a Castel Volturno. Da lì arrivano parole a sorpresa che fanno riferimento a Victor Osimhen.

La stagione che il Napoli sta conducendo, specialmente in Serie A ma anche in Champions League, sta facendo dimenticare alla città partenopea e ai suoi abitanti quello che da sempre è stato un loro tratto distintivo: la scaramanzia.

Le strade di Napoli sono già addobbate a festa e adesso non si aspetta altro se non che il sogno diventi realtà . Anche tra i giocatori e tra chi si occupa di loro si pensa perciò allo Scudetto. Per questo stupiscono sì, ma non troppo, le parole del dottor Roberto Ruggiero che si occupa della maschera protettiva di Victor Osimhen (e da poco anche di Alex Meret).

Napoli, il dottor Ruggiero rivela una novità sulla maschera protettiva di Osimhen

Questa mattina, ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’ ha parlato il dottor Roberto Ruggiero che ha realizzato la maschera di Victor Osimhen. Ha annunciato così alcune novità inaspettate: “Stamattina io e mio figlio siamo stati a Castel Volturno per fare la scansione della testa di Osimhen. Necessaria per mandare poi in produzione la mascherina. Ma ci saranno diverse mascherine pronte per lui. Una subito con i super poteri e altre con anche delle novità . La personalizzeremo con il tricolore e altri dettagli interessanti poi a sorpresa“.

“La tecnica costruttiva – ha continuato il dottore – è sempre la stessa. Noi lavoriamo a decimi di millimetro e anche 1 kg in più o in meno può cambiare tanto. Il calciatore non deve avere la percezione di portarla. C’è un grosso lavoro da fare nelle line di taglio che decideremo sempre con il prof Canonico e Tartaro”.

E infine le dichiarazioni su Alex Meret, che anche sarà costretto a indossare la maschera protettiva: “Per Meret sarà il Napoli a stabilire i tempi di recupero. Oggi ho visto Alex e mi è sembrato in grande forma. Ho visto l’ambiente sereno a Castel Volturno. Lo staff medico si fa in quattro per il Napoli”.